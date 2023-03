Naiskilpapyöräilijät ovat raivoissaan, kun yhä useammat miehet voittavat kilpailuja: ”Se ei ole oikein eikä todellista”

Naisten kilpapyöräily näyttää joutuneen transsukupuolisten kilpailijoiden yhteisen hyökkäyksen kohteeksi. Nyt naispyöräilijät ovat raivoissaan, kun biologiset miehet keräävät lajissa voittoja toisensa jälkeen.

Hiljattain 35-kertainen mestari Hannah Arensman ilmoitti lopettavansa kilpaurheilun sen jälkeen, kun hän oli seurannut miespuolisen pyöräilijän voittavan naisten mestaruuksia toinen toisensa jälkeen. Arensman paljasti lopettamisestaan oikeudessa jättämässään hakemuksessa, jolla hän tuki Länsi-Virginian Save Women’s Sports -lakia, joka estää transsukupuolisia urheilijoita valitsemasta mieleistään sukupuoliluokkaa osavaltion kouluissa.

Nyt myös toinen naispuolinen kilpapyöräilijä on ottanut asiaan kantaa, ja hän tuomitsi Fox Newsissa, kuinka ”lannistavaa ja masentavaa on, että niin monet transnaiset voittavat naisia hänen lajissaan”.

”Fox & Friends First” -ohjelmassa esiintynyt pyöräilijä Holly Lavesser sanoi, että myös hän on ajatellut lopettaa lajin sen jälkeen, kun hänet ”pakotettiin kilpailemaan epäreiluissa kilpailuissa”.

Lavesserin kommentit julkaistiin muutama päivä sen jälkeen, kun transpyöräilijä voitti juuri viime viikonloppuna naisten luokan Randall’s Island Crit -kilpailussa New Yorkissa.

”Minusta se on hyvin masentavaa”, Lavesser lisäsi. ”Nuorena naisena ihailee naisurheilun roolimalleja ja ajattelee, että taivas on rajana. Sitä uskoo, että jos treenaa tarpeeksi, ja on lahjakas sekä taitava, voi olla maailman parhaimpia. Mutta kun joutuu kilpailemaan miehiä vastaan, joilla on nämä fyysiset edut, niin se ei enää ole todellista”, hän sanoi.

Lavesser huomautti, että naiset eivät yksinkertaisesti pysty kilpailemaan miehiä vastaan. Jos he pystyisivät, he olisivat tehneet niin jo vuosia Tour de Francen kaltaisissa kilpailuissa. Hän sanoi myös, että naisten harjoittelu on paljon erilaisempaa kuin miesten.

”Kyse on fyysisestä voimasta. Kyse on siitä, että on tarpeeksi voimaa kääntää poljinta, joka vaatii keuhkokapasiteettia, ja siitä, että laittaa itsensä ponnistelemaan niin kovaa kuin vain voi. Se on kovaa harjoittelua, jolla rakennetaan pohjaa monien, monien vuosien ajan”, hän sanoi. ”Kehität taitojasi ja lahjakkuuttasi pyöränkäsittelykyvyssä. Monilla miehillä, jotka osallistuvat teknisiä taitoja vaativiin kilpailuihin, ei ole näitä taitoja, jotka ovat rakentuneet vuosien kilpaurheilun myötä. He luottavat pikemminkin vain puhtaaseen raakaan voimaan, jonka avulla he pystyvät ajamaan nopeammin.”

Lavesser kannusti myös muita kertomaan mielipiteensä ja kiitteli niitä, jotka ovat jo kertoneet.

”Olen nähnyt yhä useampien miesten osallistuvan naisten kilpailuihin. Olen myös nähnyt, että ihmiset alkavat yhä enemmän ottaa kantaa, kertovat tarinansa ja uskaltavat sanoa, että tämä ei ole hyväksyttävää. Naiset ansaitsevat tasa-arvoa, he ansaitsevat oman suojatun tilan, jossa he voivat harrastaa urheilua.”

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA kieltää ”transnaisia” kilpailemasta naisten sarjoissa kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa

Yleisurheilun puolella Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics teki linjanvedon asiasta viime torstaina. Liiton puheenjohtaja Sebastian Coe kertoi lajiliiton kieltävän sukupuoltaan korjanneiden urheilijoiden, jotka ovat läpikäyneet murrosikänsä poikina, osallistumisen naisten sarjoihin. Päätös astuu voimaan 31.3.2023.

Coen mukaan nyt tehty päätös ei ole lopullinen. Se asetettiin kuitenkin voimaan naisurheilijoita suojelemaan. Coen mukaan WA on asettanut erillisen työryhmän tutkimaan, voidaanko ”transurheilijoista saada edustuskelpoisia myöhemmin”.

Päätös ei tällä hetkellä vaikuta yhteenkään urheilijaan, sillä kansainvälisellä tasolla ei vielä kilpaile transurheilijoita.

WA kertoo myös muuttaneensa naisurheilijoita koskevaa testosteronirajaa. Nyt urheilijalla saa olla testosteronia 2,5 nanomilliä litrassa, kun aiemmin raja oli viisi nanomilliä. Urheilijan täytyy pysyä tämän rajan alla 24 kuukautta ennen kuin hän on kilpailukelpoinen.

Lähde: Breitbart, World Athletics