Naiskolmikkoa epäillään ikäihmisiin kohdistuneesta varkaussarjasta

Lounais-Suomen poliisilaitos tutkii laajaa pääasiassa ikäihmisten koteihin kohdistunutta varkaussarjaa Pohjois-Satakunnassa. Rikoksista epäiltynä on neljä henkilöä, joista kolme vangittiin tiistaina Satakunnan käräjäoikeudessa.

Epäiltyjä tapauksia on tutkinnassa 15, ja ne ovat tapahtuneet tämän vuoden helmi-maaliskuussa niin Satakunnan kuin Pirkanmaankin alueilla. Tutkinnan edetessä tapauksia on tullut kaiken aikaa lisää, joten kokonaismäärä noussee vielä.

Poliisi epäilee kolmen naisen tehneen useita varkauksia tunkeutumalla asuntoihin sisään ja anastamalla niistä omaisuutta. Pääasiassa teot ovat kohdistuneet iäkkäiden ihmisten koteihin.

Poliisin tietoon tulleita epäiltyjä varkauksia on tehty laajasti Satakunnassa, ainakin Porissa, Huittisissa ja Laviassa sekä Pirkanmaan puolella Sastamalassa. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille sarjoittamalla yksittäisiä tapauksia.

Koteihin tunkeuduttu verukkeilla

Suurin osa sarjan epäillyistä teoista on tehty päiväsaikaan asukkaan ollessa kotona. Tutkittavana on kuitenkin myös tapauksia, joissa asuntoihin on tunkeuduttu yöaikaan asukkaiden poissa ollessa tai nukkuessa.

– Erityisesti ikäihmisten asuntoihin pyrkiessään epäillyt ovat esittäneet erilaisia verukkeita, kuten ilmaisseet asukkaalle jonkinlaista hätää ja pyytäneet asukasta soittamaan apua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Hänen mukaansa asukkaita on harhautettu myös muilla tavoilla. Asukkaiden huomion kiinnittyessä muualle, asunnoista on anastettu erilaista omaisuutta, kuten koruja, kelloja ja pöytähopeita.

– Epäiltyjen kuulustelut ovat käynnissä ja tutkinta jatkuu tiiviinä. Epäillyt ovat liikkuneet eri kokoonpanoilla ja tehneet tekoja sekä yhdessä että yksinään, Klaus kuvailee.

Satakunnan käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä kolme naista epäiltynä useisiin törkeisiin varkauksiin sekä varkauksiin. Lisäksi varkaussarjaan liittyy neljäs epäilty, jonka poliisi on ottanut kiinni.

Tuntemattomia ei saa päästää sisälle

Vaikka kokonaisuuteen liittyvät epäillyt on nyt otettu kiinni ja vangittu, poliisi muistuttaa yleisesti etenkin iäkkäämpiä ihmisiä varomaan rikoksen uhriksi joutumista.

– Tuntemattomia ihmisiä ei koskaan tulisi päästää sisälle asuntoon, Klaus varoittelee.

Poliisi on saanut haltuunsa suuren määrän anastetuksi epäiltyä arvoesineistöä. Suurin osa tavaroista on pystytty yhdistämään omistajaansa, mutta joukossa on esineitä, joiden omistajat eivät ole vielä tiedossa.

Poliisi pyytääkin ottamaan yhteyttä, mikäli epäilee oman omaisuutensa tulleen anastetuksi ja osaa yksilöidä kuvissa näkyviä esineitä. Rikosten selvittämiseksi poliisi pyytää myös tietoja ja mahdollisia vihjeitä asuntoihin pyrkineistä henkilöistä Pohjois-Satakunnan ja Sastamalan alueilla.