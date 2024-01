Naisten oikeuksia puolustavat ryhmät protestoivat YK:n nimittämää mustaa transaktivistia ”naisten puolestapuhujaksi”

Aktivistit syyttävät henkilöä ”naisvihamielisyydestä, rasismista ja homofobiasta”.

Yhdistyneet kansakunnat on nimittänyt transaktivistin ”naisten puolestapuhujaksi”, mikä on herättänyt naisten oikeuksia puolustavien ryhmien ”tyrmistystä ja pettymystä”.

The Times raportoi, että ”seitsemäntoista naisten oikeuksia puolustavaa ryhmää on allekirjoittanut kirjeen hyväntekeväisyysjärjestö UN Women UK:lle ilmaistakseen huolensa sen valinnasta nimittää transnainen ’UK:n puolestapuhujaksi'”.

UN Women mainostaa itseään ”Sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaantumisen entiteettinä”, joka työskentelee ”sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaantumisen puolesta.” Silti he ovat nimittäneet biologisen miehen UK:n naisten edustajaksi.

Kyseessä oleva henkilö on Munroe Bergdorf, malli, lähettiläs ja transaktivisti. Fair Play For Women -kampanjaryhmä julkaisi lausunnon, jossa todetaan, että ”joulukuussa YK:n naisten UK-komitea nimitti miehen, joka esittäytyy erittäin seksualisoituneena naisen stereotyyppinä, naisten lähettilääksi.”

Lausunnossa jatketaan, ”YK:n naisten osasto on tehnyt selväksi, että se pitää miehiä naisina. On pettymys nähdä, että UK-komitea on mennyt niin pitkälle, että on valinnut miehen edustamaan naisia. Heidän uskottavuutensa on murentunut.”

Kirjeessä, jonka ryhmä ja kuusitoista muuta, kuten Sex Matters, Transgender Trend ja Women’s Rights Network, ovat allekirjoittaneet, vaaditaan, että ”UK:n naisten populaatio on yli 33 miljoonaa, mutta olette sivuuttaneet jokaisen meistä ja valinneet miehen.”

He myös toteavat, että ”Bergdorfin sukupuoliesitys ilmentää objektivointia, jonka useimmat naiset hylkäävät erityisen loukkaavana sukupuolistereotypiana.”

Ryhmät huomauttavat myös, että ”Bergdorfin hyvin julkisuudessa oleva aktivismi ei ole naisten puolesta. Tämä henkilö on vastustanut naisten viittaamista omiin naisellisiin kehoihinsa.”

He jatkavat, ”mutta monet naisten kohtaamat kysymykset, kuten sukupuolielinten silpominen, lapsiavioliitot ja pakkoavioliitot, lisääntymisoikeudet, miesten väkivalta naisia ja tyttöjä kohtaan, raiskaus sotarikoksena, raskaus- ja synnytysterveys ja monet muut, ovat erottamattomasti yhteydessä naisten biologiaan. Miten tämä henkilö voi olla naisten puolestapuhuja, jos nämä asiat jätetään mainitsematta?”

Ryhmät huomauttavat myös, että Bergdorfilla on kirjava historia, todeten, että ”Bergdorf erosi UK:n työväenpuolueen LGBT+ -neuvojan tehtävästä aiemmin julki tulleiden homofobisten ja rasististen sosiaalisen median viestien vuoksi. Näihin kuuluu sanomiset, että ’kaikki valkoiset ihmiset’ ovat ’väkivaltaisia rasisteja’ ja ’vittu sinä, tyhmä likainen ja haiseva neekeri’. On useita esimerkkejä homofobisesta viestinnästä, käyttäen ilmaisuja kuten ’fägäri’, ’vanha hintti’ ja ’karvainen hedelmätön lesbo’.”

Bergdorf pudotettiin kosmetiikkayhtiö L’Oréalin toimesta vuonna 2017 rotukommenttien vuoksi, joihin sisältyi myös syytös kaikkia valkoisia ihmisiä kohtaan, että ”useimmat teistä eivät edes tajua tai kieltäytyvät tunnustamasta, että teidän olemassaolonne, etuoikeutenne ja menestyksenne rotuna perustuu värikkäiden ihmisten selkänahkaan, vereen ja kuolemaan. Koko olemassaolonne on kyllästetty rasismilla.”

Kirjeessä myös huomautetaan, että ”erillisessä tapauksessa Bergdorf pudotettiin lasten hyväntekeväisyysjärjestö Childlinen lähettilään tehtävästä epäasianmukaisten viestien vuoksi, jotka olivat ristiriidassa turvallisuusnormien kanssa.”

Onko edes kuviteltavissa, että YK:n naisten osasto ei tiennyt tästä täysin julkisesta tiedosta? Tekivätkö he edes Google-haun henkilöstä, jonka he nimittivät? Vastaus on todennäköisesti kyllä, mikä tarkoittaa, että globalistinen entiteetti pitää kaiken tätä aivan sopivana.

Lähde: Modernity