Naisvihaa, rasismia, väkivaltaa – pakolaistyöntekijä kertoo kokemuksistaan

Wochenblick haastatteli saksalaista pakolaistyöntekijää, AG Flucht + Menschenrechte -ei-valtiollisen järjestön johtajaa, jonka silmät Kölnin uudenvuoden 2016 tapahtumat avasivat.

Rebecca Sommer joutui äärivasemmistolaisen Antifan epäsuosioon, koska ei voinut enää pysyä vaiti. Tuodessaan julki totuuden pakolaisista hän joutui vastustamaan järjestön ideologiaa eikä sisäpiiriin kuuluvan kapinointia katsottu hyvällä.

– Aivan liian paljon tulijoita. Naisvihaa, juutalaisten ja ei-muslimien vihaa, saksalaisiin kohdistuvaa rasismia, sosiaalijärjestelmämme tarkoituksellista väärinkäyttöä, valmiutta äärimmäiseen väkivaltaan, lisääntyvää jihadismia, loputonta seksismiä, Sommer kuvailee kokemuksiin perustuvaa käsitystään maahan vyöryneistä pakolaisista.

Kaikki AG Flucht + Menschenrechte -järjestössä (AG F + M) työskentelevät havaitsivat ongelman. Myös sen, että ylivoimaisesti suurin osa turvapaikanhakijoista ei ole pakolaisia.

Kölnin uusivuosi 2016 on jäänyt historiaan rauhanajan suurimpana seksuaalisena häiriköintinä. Tuolloin tuhannet Saksaan saapuneet turvapaikanhakijat häiriköivät seksuaalisesti uuttavuotta juhlimaan kokoontuneita naisia. 1250 naista häiriköitiin seksuaalisesti ja 24 raiskattiin. Hyökkääjät olivat lähes yksinomaan muslimimaista saapuneita turvapaikanhakijoita.

Tapahtumien jälkeen järjestön työntekijät halusivat tuoda havaintonsa julkisuuteen, ja he kirjoittivat avoimen kirjeen järjestön internet-sivulle.

Kirje sai aikaan raivoa monien pakolaisten parissa toimivien vasemmistolaisten poliitikkojen ja ei-valtiollisten järjestöjen toimijoiden taholta. Raivon selittää nykyinen tilanne. Kyseiset poliitikot ja järjestöjen toimijat ovat ”refugees welcome” -asenteensa ansiosta edenneet urallaan huipulle ja osa on siirtynyt pakolaisbisneksen pariin.

Kirjeen julkistamisen jälkeen AG Flucht + Menschenrechte marginalisoitiin. Heistä oli tullut uhka, sillä he tiesivät liikaa turvapaikanhakijoiden motiiveista eivätkä suostuneet enää laulamaan kuorossa muiden kanssa ”traumatisoituneista lapsista”. Heistä oli tullut ideologisia vihollisia.

Nyt kuvioon astui väkivaltainen äärivasemmistolaisjärjestö Antifa. Sommer kertoo, että Antifan jäseniä on monenlaisissa positioissa monissa instituutioissa. Kun AG Flucht + Menschenrechte halusi tuoda todellisuuden pakolaisista viranomaisten tietoon, eteen nousi muuri, jonka nosti alueen viranomaishallinto. Järjestön hälyttävät havainnot turvapaikanhakijoista haluttiin painaa villaisella. Mottona oli ”mitä ei saa olla, ei ole”.

– Menin sitten alueellisen integraatiokomitean puheille, missä todettiin, että saan puhua, mutta vain epävirallisesti. Haistatin pitkät. Sen piti olla virallista, Sommer muistelee.

Pari päivää komiteassa vierailun jälkeen Antifa julkaisi Sommerin henkilötiedot netissä. Antifa syytti Sommeria muun muassa rasismista, fasismista ja tekeytymisestä pakolaisauttajaksi.

Sommerin mukaan Antifa sai tiedon komiteassa käynnistä siksi, koska äärivasemmistolaisen järjestön kannattajia on alueen hallinnossa ja politiikassa. Antifan kannattajia on myös liittovaltion tasolla, missä määrätään erilaisten hankkeiden rahoituksesta.

Sommer ei ole yllättynyt hänen henkilötietojen julkaisemisesta häirintätarkoituksessa eikä hän aio vaieta.

– Tällaiset tyypit toimivat [hallinnon] sopimusten kautta ja he toimivat hallituksen, piirin, organisaation käsivartena. Vaikka heillä on pakkomielle turvapaikka- ja maahanmuuttoasioista, heitä ei löydy pakolais- ja kotouttamistyöstä – paitsi jos he voivat käyttää ihmisiä hyväkseen.

Viranomaishallintoon soluttautuneita äärivasemmistolaisia Sommer kutsuu ”hallinnon maanalaiseksi joukoksi”. Sommerin mukaan puolisotilaallinen Antifa tulisi kieltää terroristijärjestönä kuten vastikään teki Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.

– Mutta heidän toimensa ovat linjassa hallituksen kanssa, vaikka he tuhoavatkin lähiöitä, nostattavat vihaa ja agitoivat Stasin tyyliin.

– He hakkaavat tavallisia ihmisiä, jotka ovat huolestuneita maamme tilasta ja perustuslaillisten oikeuksien jatkuvasta kaventamisesta.

– Yhä uudelleen Antifa paljastuu hallituksen voimaksi! muistuttaa lopuksi pakolaistyöntekijä Rebecca Sommer.