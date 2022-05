Nälkäkuolema joka 48. sekunti

Etiopiassa, Keniassa ja Somaliassa kuolee ihminen nälkään joka 48. sekunti, raportoivat Pelastakaa lapset-järjestö ja Oxfam.

Syynä on Ukrainan sodan takia kohonnut vehnän hinta. Ukrainan viljalla on ruokittu suuri osa alueen asukkaista. Tilannetta pahentaa kuivuus, joka järjestöjen mukaan on pahin 40 vuoteen.

Äärimmäistä nälkää kokevien määrä on kaksinkertaistunut vuodessa.

Pelastakaa lapset-järjestö vaatii kansainvälistä apua Afrikan Sarveen. Järjestön mukaan maailma ei ole tehnyt tarpeeksi alueen asukkaitten hyväksi.

Nälänhätä Afrikassa saattaa saada aikaan uuden turvapaikanhakija-aallon Eurooppaan.

