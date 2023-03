Nashvillen kouluampuminen nosti esiin tutkimuksen: Transsukupuoliset nuoret suurimmassa riskissä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle

Vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että transsukupuolisiksi identifioituvat nuoret ovat suurimmassa vaarassa radikalisoitua väkivaltaisiksi.

Tutkimuksessa nimeltä ”Meaning in Life, Future Orientation and Support for Violent Radicalization Among Canadian College Students During the COVID-19 Pandemic” selvitettiin, missä määrin eri väestöryhmät olivat avoimia väkivaltaiselle radikalisoitumiselle.

Tiivistelmässä selitetään: ”COVID-19-pandemia on lisännyt epävarmuutta ja sosiaalista polarisaatiota yhteiskunnissamme, mikä vaarantaa nuorten kyvyn visioida myönteistä tulevaisuutta ja ylläpitää mielekästä elämän tarkoitusta.”

Lisäksi siinä todetaan seuraavaa:

”Positiivisen nuorten kehittymisen viitekehyksen puitteissa tässä tutkimuksessa tarkastellaan positiivisen tulevaisuuteen suuntautumisen, elämän merkityksen löytämisen ja etsimisen sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen tukemisen assosiaatioita monipuolisessa otoksessa kanadalaisista korkeakouluopiskelijoista.”

A 2022 study of Quebec youth found transgender youth were the group at highest risk of support for violent radicalization https://t.co/o5zr9MJ96l pic.twitter.com/jgPUGl8Op2 — Wesley Yang (@wesyang) March 27, 2023

Tutkimuksen tekijät selvittivät myös väkivaltaisen radikalisoitumisen käsitettä ja totesivat, että se on ”monimutkainen ja moniulotteinen ilmiö, joka määritellään prosessiksi, jossa yksilö tai ryhmä lisää tukea väkivallalle legitiiminä keinona saavuttaa tietty (esimerkiksi poliittinen, sosiaalinen ja uskonnollinen) tavoite”.

Tutkimuksessa huomautettiin myös, että ”koko väestön laajuiset asenteet joidenkin väkivallan muotojen legitimoimiseksi voivat lisätä sosiaalista polarisaatiota ja ruokkia ääriryhmien syntymistä, mikä tarjoaa narratiivin, jonka avulla voidaan kanavoida haavoittuvissa yksilöissä esiintyvää epätoivoa ja raivoa”.

Tutkimukseen osallistui 3100 16-25-vuotiasta opiskelijaa 18 eri korkeakoulusta Kanadan Quebecissä. ”Transsukupuolisiksi” tai ”sukupuoleltaan erilaisiksi” identifioituneita oli 2,5 prosenttia osallistujista, eli 79 opiskelijaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että ”transsukupuoliset ja sukupuoleltaan erilaiset opiskelijat ilmoittivat suurempaa tukea väkivaltaiselle radikalisoitumiselle verrattuna opiskelijoihin, jotka identifioivat itsensä naisiksi. Itse asiassa transsukupuolisiksi tai sukupuoleltaan erilaisiksi identifioituneet nuoret olivat suurimmassa vaarassa joutua väkivaltaisen radikalisoitumisen kohteeksi.”

Tutkimuksessa todetaan seuraavaa:

”Transsukupuoliset ja sukupuoleltaan erilaiset nuoret nousevat esiin ryhmänä, jolla on suurin riski tukea väkivaltaista radikalisoitumista. Tämä on linjassa koronapandemian aikana hiljattain toteutetun tutkimuksen tulosten kanssa, joissa korostettiin korkeaa väkivaltaisen radikalisoitumisen kannatusta sekä psykologista ahdistusta sukupuolivähemmistöjen keskuudessa.”

Samaan aikaan Ruotsissa vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että ”naisista miehiksi muuttuneilla miehillä oli korkeammat rikosluvut kuin naispuolisilla vertailuryhmillä ja nämä eivät eronneet miespuolisista vertailuryhmistä. Tämä osoittaa, että sukupuolenvaihdos on yhteydessä lisääntyneeseen rikollisuuteen naispuolisilla miehillä. Sama koski väkivaltarikollisuutta.”

Mentally unstable and emotionally unbalanced people threatening the population with guns – and the media and left-wing celebs and Dems cheer it on… and then sit silent when kids are murdered. This is the definition of ”domestic terrorism” written on a T-shirt. pic.twitter.com/2ybO6102DB — Amy Moreno (@VivaLaAmes11) March 28, 2023

Nashvillen ”transsukupuoliseksi” identifioituneen kouluampuja Audrey Halen manifestia ei ole vielä julkaistu

Tutkimukset saivat uutta huomiota sen jälkeen, kun transsukupuoliseksi identifioitunut nainen tappoi ampumalla kuusi ihmistä, mukaan lukien kolme pientä lasta, Covenant Christian Academyssa, joka on K-6-asteen koulu Nashvillessä, Tennesseessä.

”Meillä on manifesti. Meillä on joitakin kirjoituksia, joita käymme läpi ja jotka liittyvät tähän päivämäärään, varsinaiseen tapahtumaan”, Nashvillen poliisipäällikkö John Drake kertoi toimittajille. ”Meillä on olemassa kartoitus siitä, miten tämä kaikki oli tarkoitus toteuttaa.” Manifestia ei ole julkaistu.

Ampuminen tapahtui ”transsukupuolisten näkyvyysviikon” ensimmäisenä päivänä.

As we start Transgender Week of Visibility — a week to uplift our trans siblings — red states continue to all but ban trans people from existing. Latest: On Friday, Idaho enacted a law banning trans kids from using restrooms per their gender. The war on trans people continues. pic.twitter.com/cDz0vWnbqn — Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) March 27, 2023

Tennesseen osavaltiossa hyväksyttiin hiljattain myös laki, jolla suojellaan lapsia lääketieteellisiltä toimenpiteiltä, joilla pyritään muuttamaan potilaan sukupuolta, kuten murrosiän estolääkkeiltä, ristikkäishormoneilta ja sukupuolenvaihdosleikkauksilta.

Eräässä mielenosoituksessa, joka järjestettiin Nashvillen eteläpuolella Murfreesborossa, Breitbart News kuvasi videolle mielenosoittajia, joista yksi piti kylttiä, jossa luki: ”TRANS-TYTÖT TARVITSEVAT ASEITA”.

I attended a pro—trans protest in TN recently. One masked protester held a sign that said ”TRANS GIRLS NEED GUNS!” pic.twitter.com/gN3IdGDQvs — Spencer Lindquist 🇺🇸 (@SpencerLndqst) March 27, 2023

Lähde: Breitbart

Lue lisää: Yhdysvallat: Transvestiitti Nashvillen kouluammuskelun tekijänä