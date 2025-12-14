NATO-johtaja Mark Rutte varoittaa: ”Olemme Venäjän seuraava kohde – aika on loppumassa”

NATO-johtaja varoittaa, että historian opetukset ovat unohtuneet: ”Jos emme toimi nyt, edessä voi olla tuhoisa sota, jollaisia isovanhempamme kokivat”.

NATO:n pääsihteeri Mark Rutte esitti Berliinissä poikkeuksellisen suorasanaisen varoituksen Euroopan turvallisuustilanteesta. Hänen mukaansa Venäjä voi olla valmis käyttämään sotilaallista voimaa NATO-maita vastaan jo viiden vuoden kuluessa, mikäli länsi jatkaa nykyistä hidasteluaan puolustuksensa vahvistamisessa.

Rutte puhui turvallisuuskonferenssissa Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Viesti oli selvä: Eurooppa ei voi enää tuudittautua ajatukseen, että aikaa olisi rajattomasti.

”Olemme Venäjän seuraava kohde”

Rutte ei peitellyt huoltaan liittokunnan sisäisestä passiivisuudesta. Hänen mukaansa liian moni NATO-maa elää edelleen siinä uskossa, että Venäjän hyökkäys länteen olisi epätodennäköinen tai kaukainen skenaario.

”Olemme Venäjän seuraava kohde. Liian moni on vaarallisen tyytyväinen, liian moni uskoo, että aika on puolellamme. Näin ei ole”, Rutte painotti Berlinissä.

Hän muistutti, että Euroopan on tehtävä kaikki mahdollinen estääkseen sodan, joka voisi hänen mukaansa aiheuttaa samankaltaista tuhoa kuin ne konfliktit, joita isovanhempamme joutuivat kokemaan.

Puolustusmenot ja asevalmistus laahaavat – Rutte vaatii välitöntä toimintaa

Rutte kritisoi erityisesti sitä, että monet NATO-maat eivät ole vieläkään nostaneet puolustusmenojaan riittävälle tasolle, vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo vuosia.

Hänen mukaansa asevalmistuksen ja puolustusteollisuuden kapasiteetti on edelleen liian heikko, eikä Eurooppa ole valmistautunut pitkäkestoiseen konfliktiin.

Rutte korosti, että Ukrainan tukeminen on avainasemassa, sillä se estää Venäjää saamasta uutta jalansijaa ja vähentää riskiä, että Putin laajentaisi sotaa NATO-maita vastaan.

Yhdysvallat ei ole turvassa ilman Eurooppaa

Rutte muistutti myös transatlanttisen yhteistyön merkityksestä. Hänen mukaansa Yhdysvallat ja Eurooppa ovat turvallisuudessa sidottuja toisiinsa.

”Yhdysvallat ei voi olla turvassa ilman turvallista Eurooppaa”, Rutte totesi ja ilmaisi optimismia siitä, että länsi pystyy löytämään yhteisen linjan Ukrainan tukemisessa.

Kiina Putinin ”elämänlanka”

Rutte nosti esiin myös Kiinan roolin. Hänen mukaansa Peking toimii Putinin ”elämänlankana”, elintärkeänä taloudellisena ja poliittisena tukijana, joka auttaa Venäjää jatkamaan sotatoimiaan Ukrainassa.

Tämä liittouma tekee Rutten mukaan entistä tärkeämmäksi sen, että Eurooppa vahvistaa omaa puolustustaan ja yhtenäisyyttään.

Saksa saa kiitosta – mutta muistutus koskee koko Eurooppaa

Rutte kiitti Saksaa sen panoksesta NATO:n toimintaan ja Ukrainan tukemiseen. Hän totesi, että Saksa on ollut ”ajava voima” liittokunnan sisällä ja että NATO voi luottaa siihen jatkossakin.

Samalla hän kuitenkin korosti, että koko Euroopan on toimittava, ei vain yksittäisten maiden.

”Nyt on toiminnan aika”, Rutte tiivisti.

Lähde: Remix News

