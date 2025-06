Nato taipui Trumpille 5 prosentin puolustusmenoista

Liittoutuneet tukevat tällä viikolla pidetyssä Haagin huippukokouksessa merkittävää menojen lisäystä – mutta vain vuoteen 2035 mennessä. Espanja on jo nyt väistellyt täysimääräistä sitoumusta.

Naton jäsenet ovat vihdoin päässeet sopuun puolustusmenovaatimuksen nostamisesta nykyisestä 2 prosentista 5 prosenttiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaatimalla tavalla. Niiden on kuitenkin täytettävä uusi tavoite vain vuoteen 2035 mennessä eli kymmenen vuoden kuluttua.

Sopimus syntyi vain muutama päivä ennen vuotuista Naton huippukokousta, jonka Alankomaat järjestää tällä kertaa Haagissa 24. ja 25. kesäkuuta ja jossa Atlantin liiton johtajien odotetaan virallisesti sitoutuvan uuteen lukuun.

Viikkojen ajan näytti siltä, että 5 prosentin tavoitetta ei hyväksyttäisi Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin vastustuksen vuoksi. Sunnuntaina Sánchez kuitenkin luopui veto-oikeudestaan, kun hänelle oli luvattu ”joustavia” menovaihtoehtoja, mikä tarkoittaa, että Espanjan ei tarvitsisi käyttää yhtä paljon varoja kuin muiden, kunhan se kuitenkin täyttäisi Naton päivitetyt ”voimavaratavoitteet”.

Jotta Espanja saatiin mukaan, Haagin huippukokouksen päätöslauselmaluonnokseen tehtiin viime hetken muutos, jossa sanat ”me sitoudumme” muutettiin sanoiksi ”liittolaiset sitoutuvat” 5 prosentin menotavoitteeseen, mikä antoi Madridille mahdollisuuden poiketa yhteisestä kurssista.

Nykyinen 2 prosentin tavoite hyväksyttiin vuonna 2014, mutta eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada ovat yhdessä saavuttaneet sen vasta viime vuonna. Monet Naton jäsenet ovat edelleen alittaneet tavoitteen, ja Espanja käyttää vähiten varoja, vain 1,24 prosenttia vuonna 2024.

Sánchezin mukaan sunnuntaina tehty sopimus antaa Espanjalle mahdollisuuden käyttää vain 2,1 prosenttia (vuoteen 2035 mennessä), mutta samalla se hankkii ja ylläpitää kaiken sen henkilöstön, varusteiden ja infrastruktuurin, jota Naton puolustusministerit vaativat vähimmäisvalmiuksiksi 5. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa.

On epäselvää, uskovatko muut liittolaiset, että se on edes mahdollista ilman paljon suurempia menoja, mutta näyttää siltä, että he ovat lykänneet vastausta tähän kysymykseen ainakin muutamalla vuodella vain saadakseen virallisen yhteisen sitoumuksen huippukokouksessa.

Ei koske Yhdysvaltoja

Kaikkien muiden osalta odotetaan 5 prosenttia, josta 3,5 prosenttia olisi käytettävä ”kovaan puolustukseen” – kuten aseisiin, joukkoihin, lentokoneisiin tai laivoihin – ja toiset 1,5 prosenttia laajempaan turvallisuuteen, kuten infrastruktuuriin tai kyberkestävyyteen.

Kaikkien muiden maiden paitsi Yhdysvaltojen on osallistuttava tavoitteeseen. Trump on useaan otteeseen todennut, että 5 prosentin tavoite ei koske Amerikkaa. Yhdysvaltojen nykyiset puolustusmenot, jotka ovat 3,4 prosenttia sen BKT:stä – noin 1,5 biljoonaa dollaria – vastaavat edelleen noin kahta kolmasosaa Naton kaikista puolustusmenoista, minkä vuoksi Washington odottaa eurooppalaisten liittolaisten osallistuvan enemmän.

Tällä hetkellä vain Puola ja kolme Baltian maata (Viro, Latvia ja Liettua) ovat sitoutuneet yksipuolisesti saavuttamaan 5 prosentin tavoitteen. Muut sitoutuvat siihen tällä viikolla, mutta nähtäväksi jää, pystyvätkö ne saavuttamaan sen annetussa aikataulussa.

Lähde: European Conservative

