Nato tuo uuden johtamisjärjestelmäyksikön Suomeen – Häkkänen: “Vahvistaa pohjoista puolustusta”

13.2.2026 07:06
Nina Metsälä
Kuvakaappaus: Youtube

Naton komentorakenne vahvistuu Suomessa, kun noin 60 asiantuntijan johtamisjärjestelmäyksikkö aloittaa toimintansa.

Nato on hyväksynyt Suomen esityksen uuden johtamisjärjestelmäyksikön sijoittamisesta maahamme, kertoo puolustusministeriö. Päätöstä kuvaillaan merkittäväksi vahvistukseksi sekä Suomen että koko liittokunnan pohjoisen alueen puolustukselle.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) korostaa, että Suomen aktiivinen työ liittolaismaiden suuntaan tuotti tulosta. “Saimme hankittua liittolaismaiden tuen uudelle Nato‑tavoitteellemme. Suomeen tuleva johtamisjärjestelmäyksikkö vahvistaa osaltaan Naton pelotetta ja puolustusta koko liittokunnan pohjoisella alueella”, Häkkänen toteaa.

Tietoliikenne- ja järjestelmätuki Naton joukoille

Suomeen sijoitettava johtamisjärjestelmäyksikkö vastaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisesta Naton joukkojen ja johtoportaiden käyttöön. Tarvittaessa yksikkö voi palvella koko liittokuntaa.

Yksikkö on osa Naton komentorakennetta ja sen rakentaminen, toimeenpano sekä ylläpito ovat Naton yhteisrahoituskelpoisia. Henkilöstöä yksikköön tulee noin 60, ja tehtävät täytetään suomalaisilla asiantuntijoilla.

Häkkänen painottaa Suomen osaamisen merkitystä: “Suomella on erinomaista osaamista johtamisjärjestelmistä. Tämä Suomeen sijoitettava yksikkö palvelee paitsi liittokunnan etua, myös Suomen ja Naton johtamisjärjestelmäpalveluiden yhteensovittamista.”

Osa NCISG‑johtorakennetta

Johtamisjärjestelmäyksikkö kuuluu Naton johtamis- ja tietojärjestelmäjohtoportaan (NATO Communications and Information Systems Group, NCISG) alaisuuteen. Yksikkö vahvistaa Suomen roolia osana Naton teknistä ja operatiivista selkärankaa.

