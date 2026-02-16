Nato vahvistaa otettaan Lapissa – Rovaniemi valittiin uuden esikunnan kotipaikaksi

Naton eteentyönnettyjen maavoimajoukkojen esikunta sijoitetaan Rovaniemelle, ja sen vahvuus kasvaa tulevina vuosina monikansalliseksi kokonaisuudeksi.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on päättänyt, että Naton eteentyönnetyn maavoimajoukon (Forward Land Forces, FLF) monikansallinen esikuntaosa sijoitetaan Rovaniemelle. Päätös vahvistaa Suomen roolia liittokunnan pohjoisen alueen puolustuksessa ja lisää Naton pysyvää läsnäoloa Lapissa. Asiasta tiedotti puolustusministeriö 16.2.2026.

Häkkäsen mukaan ratkaisu perustuu sekä sotilaallisiin että logistisiin perusteisiin.

“Saimme aiemmin hankittua Nato-liittolaisten tuen Suomen FLF-mallin perustamiselle, ja sen toimeenpano on edennyt hyvin. Esikuntaosa muodostaa FLF Finlandin pysyvän läsnäolon Pohjois-Suomessa. Rovaniemi on yhteisvaikutuksiltaan ja tukeutumisedellytyksiltään paras paikka pysyvän FLF-esikunnan sijoituspaikaksi Suomessa”, Häkkänen toteaa.

Pohjois-Suomi FLF-joukkojen painopistealueeksi

FLF Finlandin taistelujoukkojen toiminta keskittyy jatkossa Pohjois-Suomeen, erityisesti Rovaniemen ja Sodankylän alueille. Esikuntaosa tulee olemaan rauhan ajan vahvuudeltaan samaa kokoluokkaa kuin Mikkelin Nato-esikunta.

“Monikansallinen esikuntaosa tulee olemaan rauhan ajan vahvuudeltaan samaa luokkaa kuin Mikkelin Nato-esikunta ja se on yksi osa Naton pelotteen ja puolustuksen vahvistamista liittokunnan pohjoisella ja arktisella alueella”, Häkkänen sanoo.

Tavoitevahvuudessa esikunnassa työskentelee “joitain kymmeniä henkilöitä”. Tehtävistä noin puolet täytetään Suomen ja Ruotsin toimesta, ja loput muiden liittolaismaiden henkilöstöllä.

Joukkoja voidaan kasvattaa prikaatin vahvuisiksi

Eteentyönnetyt maavoimajoukot ovat osa Naton rauhan ajan yhteistä puolustusta. Normaalisti ne harjoittelevat yhdessä kansallisten joukkojen kanssa, mutta turvallisuustilanteen muuttuessa niiden vahvuutta voidaan kasvattaa merkittävästi.

Joukkojen kasvattamista prikaatin tasolle tullaan harjoittelemaan säännöllisesti myös rauhan aikana.

Laaja liittolaisjoukko mukana – Pohjoismaat vahvasti edustettuina

Suomen FLF-toimintaan osallistuvat Ruotsin lisäksi Iso-Britannia, Italia, Ranska sekä Pohjoismaat Tanska, Norja ja Islanti. Tämä tekee esikunnasta aidosti monikansallisen ja vahvistaa Suomen asemaa osana Naton pohjoista puolustusrakennetta.

