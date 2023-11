Naton eturintamassa on realismia varautua melkein mihin tahansa Venäjän suunnalta

Euroopan hybridiuhkien torjuntakeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen muistutti perjantaina Huomenta Suomen haastattelussa, että meillä on perustuslaissa pykälä, jossa jokaiselle suomalaiselle taataan turvallisuus.

– Se tarkoittaa sitä, että niin hallituksen kuin valtionhallinnonkin tulee aktiivisin toimenpitein huolehtia siitä, että meillä on turvallista, sanoo Savolainen. -On oltava päättäväinen ja tarvittaessa suljettava viimeinenkin paikka ja mietitään turvapaikkahakemukset jonnekin muualle.

Venäjän vaikuttamispyrkimykset Suomeen eivät tule tähän loppumaan. Venäjän presidentinvaalien lähestyessä valtionjohdolla on tarve näyttää voimakeinoja länsimaita vastaan. Koska Suomi on Naton eturintamavaltio ja Venäjän rajanaapuri, on realistista varautua melkein mihin tahansa, sanoo Savolainen.

Savolaisen mukaan epävakaus Suomen-rajalla sopii Venäjän presidentti Vladimir Putinin laajempaan suunnitelmaan. Rajan tapahtumat sopivat Venäjän narratiiviin, jonka mukaan länsimaat yrittävät eristää Venäjää.

Suomen rajan sulkeutuminen tukisi Putinin tavoitteita myös siinä tapauksessa, että Venäjä päättäisi aloittaa uuden liikekannallepanon. Rintamalle lähetettävät miehet eivät pääsisi pakenemaan sotaa EU:n alueelle.

– Tämä on kaikki toissijaista siihen verrattuna, että Suomella ei ole varaa ottaa tänne massiivista siirtolaisten vyöryä, Savolainen sanoo.