”Naureskeleva” afgaani tuomittu vankilaan 12-vuotiaan raiskauksesta Britanniassa

Venepakolaisena maahan tullut mies oli kuvannut videon missä, hän naureskellen raiskaa 12-vuotiasta tyttöä.

Ahmad Mulakhil-niminen 23-vuotias afgaanimies tuomittiin vankilaan lapsen raiskauksesta, sieppauksesta, kahdesta seksuaalisesta väkivallasta ja säädyttömän videon kuvaamisesta Britannian Warwickshiren ylemmässä rikostuomioistuimessa.

Mulakhil oli tavannut 12-vuotiaan tytön leikkipuistossa Warwickshiressä heinäkuussa 2025 ja vienyt tämän syrjemmälle raiskattavaksi. Afgaani oli kuvannut raiskauksen videolle ja hänen kuultiin naureskelevan tekoa tehdessään, kun rikoksen todistusaineistoa tutkittiin.

Afgaani oli puolustuksenaan oikeudessa väittänyt, että hän ei edes oli halunnut harrastaa seksiä tytön kanssa, ja että tämä olisi valehdellut iästään. Lisäksi mies väitti tytön vaatineen tätä kuvaamaan seksivideon hänen kanssaan, ja että tämä olisi ollut se, jonka aikaansaannosta koko juttu ylipäätään oli ja mihin tämä suostui omasta tahdostaan.

Mulakhil oli saapunut Britanniaan muutamaa kuukautta ennen seksirikosta veneellä Englannin kanaalin yli. Hänet tunnistettiin nopeasti raiskauksen tekijäksi 12-vuotiaasta löytyneestä DNA-näytteestä, sekä maksujäljestä tämän maksettua pian rikoksen jälkeen ostamansa juoman hänelle (veronmaksajien rahoilla) myönnetyllä maksukortilla.

Raportoinnin mukaan afgaaniparka oli purskahtanut itkuun, kun hänet todettiin syylliseksi oikeudessa. Mulakhilin vankeustuomion pituutta ei ole vielä päätetty, mutta häntä odottaa maastakarkotus sen jälkeen.

Lähde: Breitbart

