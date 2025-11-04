Neljä laitonta maahanmuuttajaa pidätetty Pamplonassa epäiltynä törkeästä naisopiskelijan joukkoraiskauksesta

Yli 2 000 opiskelijaa kokoontui juhlimaan lukuvuoden alkua Pamplonassa, mutta ilta päättyi törkeään seksuaalirikokseen. Nuori nainen löydettiin puistosta tajuttomana ja pahoinpideltynä – neljä laittomasti maahan tullutta miestä on nyt pidätetty. Raiskaustapaus nosti jälleen esiin siirtolaisleirien turvallisuusongelmat.

Espanjan poliisi on pidättänyt neljä Pohjois-Afrikasta lähtöisin olevaa miestä epäiltynä nuoren naisopiskelijan joukkoraiskauksesta Pamplonassa järjestetyn opiskelijajuhlan yhteydessä. Kolmen epäillyn kerrotaan oleskelevan maassa laittomasti ja heillä on voimassa olevat, mutta täytäntöönpanemattomat karkotuspäätökset.

Tapaus sattui perjantai-iltana Media Luna -puiston läheisyydessä, aivan Amaya-urheilukeskuksen tuntumassa, jossa Navarran julkisen yliopiston opiskelijat järjestivät uuden lukuvuoden aloitusjuhlan. Tapahtuma keräsi paikalle yli 2 000 osallistujaa.

Hieman kello 22 jälkeen ohikulkijat löysivät puistosta puun juurelta makaavan nuoren naisen, joka oli sekava ja osittain tajuton. Hänen vaatteensa olivat repeytyneet, hän vaikutti päihtyneeltä ja häneltä puuttuivat puhelin sekä muita henkilökohtaisia tavaroita. Nainen kertoi poliisille tulleensa raiskatuksi, mutta kykeni aluksi muistamaan tapahtumista vain hajanaisia yksityiskohtia.

Lääkärintarkastuksessa vahvistui, että hän oli joutunut usean henkilön suorittaman vakavan seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Uhrille annettiin välitöntä lääketieteellistä ja psykologista apua Navarran yliopistollisessa sairaalassa.

Tutkijat onnistuivat keräämään rikospaikalta todisteita ja turvakameroiden kuvamateriaalia, joiden avulla neljä epäiltyä pystyttiin tunnistamaan. Miehet asuivat yhdessä teltassa improvisoidussa leirissä joen varrella, jota viranomaiset kuvaavat ”siirtolaisgetoksi”. Poliisin mukaan epäillyt palasivat rikoksen jälkeen takaisin kyseiseen leiriin.

Kaikki neljä miestä otettiin kiinni tiistaina Pamplonan San Juanin kaupunginosassa. Heidät kuljetettiin myöhemmin takaisin leiriin tapahtumien rekonstruointia varten. Espanjalaismedioiden mukaan miehet ovat Pohjois-Afrikasta eli Maghreb-maista, ja kolme heistä on maassa ilman laillista oleskeluoikeutta.

Poliisi on takavarikoinut epäiltyjen matkapuhelimet, sillä on syytä epäillä, että he ovat mahdollisesti kuvanneet rikoksen. Uhrista ja rikospaikalta kerättyjä DNA-näytteitä verrataan nyt epäiltyjen biologisiin jälkiin, jotta voidaan selvittää, osallistuivatko kaikki neljä miehistä raiskaukseen.

Espanjassa seksuaalirikosten määrä on ollut viime vuosina jyrkässä kasvussa. Vuonna 2024 maassa kirjattiin ennätykselliset 5 206 raiskaustapausta, ilmenee sisäministeriön toukokuussa julkaisemista virallisista tilastoista.

Tapauksen herättämässä julkisessa keskustelussa on noussut esiin myös poliittisia näkökulmia. VOX-puolueen johtaja Santiago Abascal kommentoi tapausta sosiaalisessa mediassa viitaten aiempiin vastaaviin tapauksiin Teneriffalla ja Bilbaossa:

”Taas tänään. Joka päivä naisiamme, äitejämme ja tyttäriämme vastaan hyökätään. Joka päivä PSOE:n ja PP:n hallitus vaikenee. Feminismi katoaa, kun raiskaaja ei ole espanjalainen.”

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: