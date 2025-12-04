Neljä miljardia turvallisuuteen – Saksa käynnisti Euroopan ohjuskilven

Holzdorfin lentotukikohdassa otettiin käyttöön Israelin Arrow 3 -ohjuspuolustusjärjestelmä – ensimmäistä kertaa Israelin ulkopuolella. Saksa astuu nyt johtavaan rooliin Euroopan ilmapuolustuksessa.

Saksan asevoimat ottivat keskiviikkona 3. joulukuuta käyttöön ensimmäisen osan uudesta, noin neljän miljardin dollarin (3,42 mrd €) arvoisesta ballististen ohjusten torjuntajärjestelmästä. Kyseessä on historiallinen askel, jolla Saksa pyrkii vahvistamaan koko Euroopan puolustusta Venäjän kasvavan uhan varjossa.

Uusi järjestelmä perustuu israelilaiseen Arrow 3 -ohjuspuolustusratkaisuun, joka on kehitetty Yhdysvaltain tuella. Sopimus sen toimittamisesta allekirjoitettiin vuonna 2023, ja sitä kuvattiin Israelin historian suurimmaksi sotilasteollisuuden vientikaupaksi. Nyt Holzdorfin lentotukikohdassa järjestetyssä seremoniallisessa käyttöönotossa Arrow 3 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön Israelin ulkopuolella – merkkinä Saksan ja Israelin läheisistä suhteista sekä ”yhteisestä turvallisuuspoliittisesta linjasta”.

Puolustusministeri Boris Pistorius korosti tilaisuudessa, että Saksa saa nyt ensi kertaa kyvyn varoittaa ja torjua pitkän kantaman ballistisia ohjuksia, jotka voivat uhata väestöä ja kriittistä infrastruktuuria. Hänen mukaansa järjestelmä vahvistaa Euroopan pilaria Naton sisällä ja täyttää liittokunnan suunnittelutavoitteita:

”Me osoitamme, että Saksa kantaa vastuunsa”, Pistorius totesi.

Arrow 3 -järjestelmä koostuu tutka-asemista, laukaisualustoista ja ohjuspattereista, joiden torjuntaohjukset kykenevät tuhoamaan kohteita jopa sadan kilometrin korkeudessa, Maan ilmakehän yläpuolella. Järjestelmä on suunniteltu nimenomaan pitkän kantaman ballististen ohjusten torjuntaan – uhkaan, joka nousi keskiöön Venäjän hyökkäyssodan myötä Ukrainassa ja paljasti aukkoja Euroopan ilmapuolustuksessa.

Holzdorfin käyttöönotto on vasta ensimmäinen vaihe. Järjestelmän osia tullaan sijoittamaan myös muihin kohteisiin Saksassa, kun kokonaisuus saadaan täyteen operatiiviseen valmiuteen.

Tapahtuma on osa laajempaa Euroopan Sky Shield -hanketta, joka käynnistettiin Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Sen tavoitteena on rakentaa yhteinen eurooppalainen ohjuskilpi, joka suojaa koko mantereen väestöä ja infrastruktuuria. Saksa on ottanut tässä projektissa johtavan roolin ja ”Holzdorfin Arrow 3 on konkreettinen todiste siitä, että Euroopan puolustuskykyä vahvistetaan määrätietoisesti”.

Lähde: European Conservative

