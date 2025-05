Neljäs Awakening-konferenssi tulee 24.5. – vieraana puhujia viidestä eri maasta

Etelä-Suomessa järjestetään 24.5.2025 neljäs Awakening-konferenssi, joka kokoaa jälleen kansallismielisen liikkeen tähtiä niin Suomesta kuin Suomen ulkopuoleltakin saman katon alle. Tällä kertaa lavalle nousee kuusi puhujaa viidestä eri maasta sekä tunnettu kansallismielinen artisti. Aiempien konferenssien tavoin myös tälläkin kertaa kotimaatamme edustaa yksi puhuja.

Tulevan konferenssin teema on ”The Rising Tide of Color”, joka viittaa Lothrop Stoddardin yli sadan vuoden takaiseen varoitusviestiin värillisen maailman noususta ja valkoisen maailmanvallan luhistumisesta. Se, että valkoisten suhteellinen osuus ihmiskunnasta kutistui nykyhetken ja kirjan kirjoitushetken välillä yli 30 prosentista nykyiseen 7-8 prosenttiin kertoo hyvin nykyisen tilanteemme vakavuudesta. Seuraavan sadan vuoden sisällä lukuisat ikiaikaiset eurooppalaiset kansat tulevat ajautumaan vähemmistöksi omassa kotimaassaan, mikäli emme löydä keinoja irrottautua toisen maailmansodan jälkeisen maailman henkisestä pakkopaidasta.

Tällä kertaa paljastamme esiintyjät yksi kerrallaan, ja tähän mennessä heistä on paljastettu neljä. Jokainen esiintyjä paljastetaan yhtä aikaa puhujahaastattelun kanssa. Konferenssin tämän kertainen pääesiintyjä on maailmanluokan tähti, joka paljastetaan vasta hetkeä ennen konferenssia. Tarkoituksenamme on pitää jännitystä yllä loppuun asti!



Kaikki Awakening 4:n puhujahaastattelut julkaistaan täällä.

Aika: 24.5.2025 klo 12.00

Paikka: Etelä-Suomi

Liput: 40 € (30 € opiskelijat/työttömät)

Konferenssiin voit ilmoittautua osoitteessa:

awakeningfinland@protonmail.com

Awakening Finland