Netanjahun hallitus harkitsee Gazan täydellistä miehitystä

Israelin hallitus pohtii lähes kahden vuoden sotimisen jälkeen Gazan täydellistä miehitystä, vaikka aie kohtaa kovaa kritiikkiä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun hallitus harkitsee Gazan alueen täydellistä uudelleenmiehitystä, mikä merkitsisi konfliktin olennaista eskaloitumista, raportoi AP 6. elokuuta. Täysmiehitys vaarantaisi kriitikkojen mukaan sekä palestiinalaisväestön että hengissä säilyneiden israelilaispanttivankien hengen.

Israelin puolustusvoimat (IDF) miehittävät paraikaa 75 prosenttia Gazan alueesta, joka on julistettu puskurivyöhykeeksi. Palestiinalaisväestö on evakuointipakon alaisena, mutta heille ei ole selvää poispääsyä kaistalta, koska Israel samalla pitää Gazan rajoja täysin suljettuina muuttajilta.

IDF:n ylin johto sekä turvallisuusekspertit ovat ilmaisseet olevansa jyrkästi vastaan aikomuksia Gazan laajemmasta miehityksestä, sillä tämä merkitsisi kalliita operaatioita tiheästi asutettuihin ja vielä suhteellisen koskemattomiin Deir al-Balahiin ja Al-Mawasiin, joihin kaksimiljoonainen palestiinalaisväestö on pakkaantunut.

Miehityksen vastustajat epäilevät uhkauksia operaatioiden laajentamisesta poliittiseksi pelaamiseksi, jolla pyritään toisaalta miellyttämään Netanjahun laitaoikeistolaisia tukijoita ja toisaalta painostamaan Hamasia rankaisevasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Egyptin ja Qatarin välittämät sovitteluyritykset kariutuivat.

Netanjahun Israel on menettänyt paljon kansainvälistä kannatusta 7. lokakuuta 2023 alkaneesta sodasta ja sen pitkittymisestä johtuen. Useat länsimaat ovat hiljattain alkaneet harkita jopa Palestiinan tunnustamista valtioksi.

Netanjahu on sotatoimiensa seurauksena kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pidätysmääräyksen alainen epäiltynä sotarikoksista, eritoten siviilien tarkoituksellisesta nälkään näännyttämisestä. Netanjahu kuittaa syytökset nimittämällä niitä juutalaisvastaisiksi verisyytöksiksi.

Sota on YK:n tunnustaman Gazan terveysministeriön mukaan vaatinut uhrikseen yli 61 000 palestiinalaista siviiliä ja taistelijaa. Väestön ahdinko lienee vain syvenevän tulevaisuuteen mentäessä, sillä Israel ilmoittaa aikovansa taistella kunnes Hamas vapauttaa yhä hengissä olevat 20 panttivankia. Mikäli Israel kuitenkin eskaloi operaatioitaan, pelätään Hamasin teloittavan jäljellä olevat vangit.

Sodan päätyttyä Israel kertoo tarjoavansa voitetuille palestiinalaisille mahdollisuutta muuttaa omin avuin pois alueilta, minkä suuri osa kansainvälistä yhteisöä tuomitsee pakkosiirtolaisuutena. Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat tähän asti kiinnittäneet huomiota myös siihen, että Israelissa asuvilta palestiinalaisilta on evätty useita oikeuksia kuten äänioikeus.

Kokonaisuudessaan Palestiinan alueella asuu sekä seitsemän miljoonaa israelilaista että palestinalaista. Tulevaisuus näyttää, miten Israel menettelee pääluvultaan tasaväkisen palestiinalaispopulaation kanssa.

(Kirjoittanut: Ilari Lapikisto)

Lähteet: AP