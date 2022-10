Netflixin Jeffrey Dahmer -sarjaa syytetään rasismista mustia kuvausryhmän jäseniä kohtaan – myös homot vastustivat sarjan ”LGBTQ”-merkintää

Netflixin Jeffrey Dahmer -sarja on joutunut hyökkäyksen kohteeksi homojen taholta, jotka vastustavat sarjan ”LGBTQ”-merkintää, sekä murhaajan uhrien perheiden taholta, jotka pitävät koko sarjaa mauttomana. Nyt sarjaa syytetään rasismista tuotannossa työskennelleitä mustia kuvausryhmän jäseniä kohtaan.

Ryan Murphyn tuottaman sarjan tuotantoassistentti Kim Alsup haukkui hiljattain sarjan twiitissä ja väitti, että häntä kohdeltiin huonosti hänen ihonvärinsä vuoksi.

”Työskentelin tämän projektin parissa ja olin toinen kahdesta mustasta ihmisestä kuvausryhmässä ja he kutsuivat minua jatkuvasti hänen nimellään”, Alsup kirjoitti. ”Meillä molemmilla oli letit, hän oli musta ja 175-senttinen. Minä olen 175 cm. Työskentely tässä vei minulta kaikki voimat, koska minua kohdeltiin hirveästi. Katson nykyään myös mustaa naispääosaa eri tavalla.”

The trailer for DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story from Ryan Murphy, starring Evan Peters and Niecy Nash, has been released. pic.twitter.com/df9sFFoE3k — Film Updates (@FilmUpdates) September 16, 2022

Myöhemmin Los Angeles Timesille puhuessaan Alsup selvitti syytöksiään tarkemmin.

”Se oli yksi huonoimmista ohjelmista, joissa olen koskaan työskennellyt”, hän sanoi. ”Minua kutsuttiin aina jonkun toisen nimellä, ainoan toisen mustan tytön, joka ei näyttänyt yhtään minulta, ja itse opin 300 tuotantoryhmän työntekijän nimet.”

”Minusta vain tuntuu, että se tuo mieleen liikaa muistoja sen parissa työskentelystä”, hän lisäsi. ”En halua tällaisia posttraumaattisen stressihäiriön tyyppisiä tilanteita. Itse traileri aiheutti minulle jo PTSD:tä, minkä vuoksi päädyin kirjoittamaan tuon twiitin, enkä ajatellut, että kukaan lukisi sitä.”

”Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, megatuottaja Ryan Murphy, dramatisoi elämäntarinan pahamaineisesta sarjamurhaajasta, joka 70-luvun lopusta 90-luvun alkuun houkutteli 17 nuorta miestä ja poikaa kuolemaan, harrasti paloittelua, kannibalismia ja nekrofiliaa. Evan Petersin tähdittämä sarja on alkanut pyöriä suoratoistopalvelussa tässä kuussa, ja se on herättänyt suurta kiinnostusta katsojissa. Sarja on noussut suoratoistopalvelun katsotuimmat -listan ykkössijalle ympäri maailmaa.

Mutta kuten Breitbart News uutisoi, homot ryhtyivät sosiaalisessa mediassa moittimaan Netflixiä siitä, että se on laittanut sarjan ”LGBTQ”-kategoriaan, ja eräs TikTok-käyttäjä sanoi: ”Tiedän, että tämä on teknisesti totta, mutta tämä ei ole meidän kaipaamaamme edustusta.”

Netflix taipui myöhemmin heidän vaatimuksiinsa poistamalla ”LGBTQ”-kategorian tunnisteen sarjasta.

Netflixillä on yhä tuotantosopimus Barack ja Michelle Obaman kanssa, ja se on edelleen merkittävä varainhankinnan lähde demokraattipoliitikoille. Toimitusjohtajat Reed Hastings ja Ted Sarandos kuuluvat Hollywoodin suurimpiin demokraattien tukijoihin. He ovat lahjoittaneet runsaasti rahaa poliitikoille, kuten Joe Bidenille, Kamala Harrisille, Kalifornian hallitukselle, Gavin Newsomille ja Los Angelesin piirisyyttäjälle George Gasconille.

Lähde: Breitbart