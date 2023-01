New Yorkin juutalaiset taistelevat ”drag queen satutuokion” puolesta

Lapsille suunnattuja rappiollisia satutuokioita vastaan järjestetyt mielenosoitukset kohtaavat yhä useammin vastamielenosoituksia, joita järjestävät Jews For Racial and Economic Justice, Outlive Them! ja United Against Racism and Fascism.

Kun ”oikeistolaiset” mielenosoittajat järjestävät mielenosoituksia Drag Story Hour (DSH) (draq queen satutuokio) -tapahtumia vastaan New Yorkissa, he kohtaavat yhä useammin vastamielenosoittajien löyhästi kytkeytyneen liikkeen, jota hallitsevat juutalaiset. Vastamielenosoittajat kuuluvat yhteen tai useampaan niin sanottuun progressiiviseen juutalaisryhmään, jotka ovat mukana tässä toiminnassa.

Jewish Telegraphic Agency -verkkolehti paheksuu sitä, että ”äärioikeistolaiset” ovat syyskuusta lähtien protestoineet säännöllisesti kaupungin draq queen satutuokioita vastaan, joissa ”ystävällinen drag queen lukee lapsille”. JTA:n kirjoittajan mukaan näiden satutuokioiden tarkoituksena on ”edistää lukutaitoa ja tarjota lapsille positiivisia queer-roolimalleja”.

Lehti kertoo, kuinka ainakin viisi järjestäytynyttä ”äärioikeistolaista” hyökkäsi 29. joulukuuta Queensin julkisessa kirjastossa Jackson Heightsin kaupunginosassa järjestetyn satutuokion kimppuun tarkoituksenaan ”ahdistella osallistujia”. Mielenosoittajia vastassa oli kuitenkin ”satoja aktivisteja” vasemmiston puolelta, ”joista monet olivat juutalaisia”. Näihin kuului lehden mukaan muun muassa Jews For Racial and Economic Justice, Outlive Them, United Against Racism and Fascism ja muita järjestöjä.

Juutalainen aktivisti lausuu iskulauseita voimansa tunnossa

JTA kuvailee, miten yksinkertainen lausahdus ”Me olemme täällä!”, jonka juutalainen Sharona Farber, 32, lausui 29. joulukuuta Queensin julkisessa kirjastossa Jackson Heightsissa, on nyt muodostunut symboliksi lasten satutuokioiden puolustamisessa. Farber kuuluu juutalaiseen ”antifasistiseen” ryhmään Outlive Them! joka on perustamisestaan lähtien osallistunut erilaisiin aktivismitapahtumiin eri puolilla New Yorkia, kuten toimintaan asunnottomien ei-valkoisten tukemiseksi ja Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston (ICE) heihin kohdistamia ratsioita vastaan.

Lähde: Nordfront