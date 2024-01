New Yorkin juutalaistunneli: juutalaiset palkkasivat siirtolaisia kaivuutöihin

Opiskelijat ultraortodoksisesta hasidilaista Chabad-Lubavitch -ryhmästä palkkasivat salaa siirtolaistyöntekijöitä auttamaan heitä rakentamaan kiisteltyä tunnelia lahkon maailmanpäämajassa Crown Heightsissä — kaikki täyttääkseen heidän mielestään uskonnollisen velvollisuutensa laajentaa pyhää paikkaa.

Kuusi Chabad-Lubavitchin hasidilaista liikkeen jäsentä aloitti salaa kaivamaan 1 metrin korkeaa, 6 metriä leveää, 15 metriä pitkää tunnelia itse, käyttäen karkeita työkaluja ja omia käsiään.

Myöhemmin miehet keräsivät kolehdin ja palkkasivat ryhmän siirtolaistyöntekijöitä viimeistelemään työn. Työntekijöitä kuvattiin meksikolaisiksi.

Työntekijät asuivat hylätyssä rakennuksessa, joka sisälsi rituaalikylpylän lähellä Chabadin maailmanpäämajaa osoitteessa 770 Eastern Parkway — tunnetaan yhteisössä yksinkertaisesti nimellä 770 — koko salaisen työn ajan.

”Meksikolaiset asuivat rakennuksessa kolme viikkoa työn aikana,” sanoi lähde, lisäten, että siirtolaiset tekivät työn ”oikein” ja asensivat tukipalkit. ”He nukkuivat ja söivät siellä, koska se oli salainen operaatio.”

Toinen Chabadin jäsen sanoi olevansa järkyttynyt siitä, miten he onnistuivat salaamaan sen.

”Olin yllättynyt kaiken salaamisesta ja salailusta,” sanoi 38-vuotias Chabadin jäsen, joka ei halunnut tulla nimetyksi. ”Minulle on uskomatonta, että he pitivät sen piilossa. Jesivapojat ovat hyvin ihanteellisia, äärimmäisiä.”

Salainen tunneli nousi otsikoihin, kun yhteisön jäsenet ryhtyivät riehumaan viranomaisten tullessa sulkemaan sitä betonilla. NYPD kutsuttiin paikalle sen jälkeen, kun jotkut opiskelijoista yrittivät estää työntekijöitä pääsemästä tunneliin. Yhdeksän miestä, iältään 19-21-vuotiaita, pidätettiin ilkivallasta.

”He ovat fanaattisia,” sanoi Chabadin rabbi. ”He ovat osa pientä äärimmäistä ryhmää. Chabadin käsite on olla ystävällinen kaikille, ja me olemme ystävällisiä heille, mutta emme koskaan ajatelleet hetkeäkään, että he aiheuttaisivat tällaisia ongelmia.”

Chabadin rabbi kertoi Postille, että opiskelijat yrittivät toteuttaa uskonnollisen lupauksen Lubavitcher Rabbi Menachem Mendel Schneersonille, joka lupasi laajentaa lahkon synagogaa vuonna 1988, kuusi vuotta ennen kuolemaansa.

Schneerson nähdään messiaana joidenkin Chabad-yhteisön jäsenten toimesta. Argentiinan presidentiksi valittu Javier Miele vieraili hautapaikalla päiviä marraskuun vaaliensa jälkeen.

Rebbe, kuten häntä kutsutaan Chabad-liikkeen seuraajien keskuudessa, syntyi Ukrainassa ja tuli yhdeksi 20. vuosisadan tärkeimmistä juutalaisjohtajista. Hän pakeni sotaa Euroopassa ja asettui New Yorkiin vuonna 1941 luoden maailmanlaajuisen verkoston, joka koostuu tuhansista kouluista ja yhteisökeskuksista.

Lähde: New York Post