New Yorkin muslimipormestarin vuokralaisten edunvalvoja sanoi kodin omistamisen olevan ”valkoisen ylivallan ase”

Kyseinen henkilö on kirjoittanut muitakin kommunistisia päivityksiä sosiaaliseen mediaan, kuten ”takavarikoikaa yksityisomaisuus!”
Kommunistiksikin nimitetty New Yorkin sosialistinen muslimipormestari, Zohran Mamdani, on asettanut vuokralaisten edunvalvojaksi naisoletetun, joka on sosiaalisen median päivitystensä perusteella vakaumuksellinen kommunisti.
Mamdani nimitti vuokralaisten edunvalvojakseen Cea Weaverin, joka nyttemmin poistetuissa sosiaalisen median päivityksissään on tehnyt erilaisia kommunistisia kannanottoja, kuten ”takavarikoikaa yksityisomaisuus!”, jonka hän kirjoitti kesäkuun 13 vuonna 2018, sekä ”Kaikenlainen yksityisomaisuus, mukaan lukien ja ERITYISESTI kodin omistaminen, on valkoisen ylivallan ase.”
Weaver oli myös kirjoittanut ”Valitkaa lisää kommunisteja” joulukuussa 2017, kun harlemilainen kadunkulma oli uudelleenimetty entisen manhattanilaisen edustajan, Vito Marcantonion mukaan, joka oli kommunisti.
Pormestari Mamdani on luvannut korjaavansa New Yorkin asuntokriisin sanoen: ”Liian moni new yorkilainen pakotetaan maksamaan enemmän vähemmästä, asuen turvattomissa, kohtuuttomissa ja kalliissa asunnoissa. Minun hallintoni aikana tämä tulee päättymään.”
Kommunistien taloustietämyksen huomioon ottaen, new yorkilaisten voidaan olettaa joutumaan elämään köyhiä aikoja.
Lähde: New York Post
Tuo Mamdanihan lupasi että ”rodullistetuilta” poistetaan kiinteistöverot, ja vastaavasti valkoisten veroja korotetaan.
Voi vain ajatella mikä meteli syntyisi toisinpäin?