New Yorkin uusi muslimipormestari vannoi virkavalansa kahden Koraanin päällä

New Yorkin uusi pormestari Zohran Mamdani teki historiaa vannomalla virkavalansa kahden Koraanin päällä.

New Yorkin poliittinen historia sai uuden luvun, kun 34-vuotias Zohran Mamdani astui virallisesti pormestarin virkaan 1. tammikuuta. Hänestä tuli ensimmäinen muslimi, joka on koskaan johtanut Yhdysvaltain suurinta kaupunkia.

Virkaanastujaisissa Mamdani teki selväksi, että hänen uskonsa on olennainen osa hänen identiteettiään. Hän vannoi virkavalansa kahden Koraanin päällä, ja tilaisuuden avasi islamilainen rukous, jonka johti New Yorkin islamilaisen keskuksen imaami Khalid Latif. Imaami korosti rukouksessaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja taloudellista arvokkuutta, kehottaen uutta pormestaria hallitsemaan tavallisten kaupunkilaisten, ei eliitin, puolesta.

Mamdanin valinta ja hänen tapansa tuoda islam näkyvästi esiin virkaanastujaisissa herättivät voimakkaita reaktioita. Juutalais- ja kristillisyhteisöissä nousi huoli siitä, että kaupungin johtoon on noussut mies, joka on tunnettu kriittisestä suhtautumisestaan Israelin olemassaoloon juutalaisvaltiona sekä avoimesta tuestaan palestiinalaisten oikeuksille.

Pormestari itse on kertonut, että kampanjansa aikana hänelle neuvottiin vähättelemään uskonnollista identiteettiään. Mamdani kuitenkin päätti toimia päinvastoin ja tuoda islamin keskiöön virkaanastujaisissaan – viesti, joka ei jäänyt keneltäkään huomaamatta.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: