NHL Networkin analyytikko raivosi Ivan Provorovin kieltäydyttyä pukeutumasta ”Pride Night”-pelipaitaan

NHL Networkin analyytikko E.J. Hradek on joutunut tulituksen kohteeksi ehdotettuaan Philadelphia Flyersin puolustajalle Ivan Provoroville paluuta Venäjälle ja taistelemaan Ukrainan vastaisessa sodassa sen jälkeen, kun Provorov kieltäytyi osallistumasta joukkueensa ”Pride Night” -tapahtumaan kristillisen ortodoksisen uskonsa vuoksi.

Ivan Provorov herätti tällä viikolla vasemmistolaisissa raivoa, kun hän kieltäytyi käyttämästä ”Pride Night” – pelipaitaa vedoten venäläiseen ortodoksiseen uskontoonsa. Philadelphia Flyers piti hänet silti kokoonpanossa ja joukkue jopa voitti ottelun Anaheim Ducksia vastaan.

”Kunnioitan kaikkia ja kunnioitan kaikkien valintoja”, Provorov sanoi pelin jälkeen. ”Minun valintani on pysyä uskollisena itselleni ja uskonnolleni. Muuta en aio sanoa.”

#Flyers Ivan Provorov on his Pride Night pregame boycott :

"My choice is to stay true to myself and my religion."

Hänen arvostelijoidensa joukossa oli NHL Networkin analyytikko E.J. Hradek, joka ehdotti Provorovin palaavan kotimaahansa ja mahdollisesti taistelevan sen sotilaallisessa konfliktissa Ukrainaa vastaan.

”Ivan Provorov voi nousta lentokoneeseen minä päivänä tahansa ja palata paikkaan, jossa hän tuntee olonsa mukavammaksi. Hän voi saada vähemmän rahaa ja jatkaa elämäänsä sillä tavalla, jos tämä tuntuu hänelle niin ongelmalliselta”, Hradek sanoi.

”Jos tämä on niin suuri ongelma hänelle, että hänen on ehkä vaikea sopeutua joukkuetovereidensa ryhmään ja yhteisöön sekä tähän maahan, se on ihan ok”, hän lisäsi. ”Voit tuntea miten haluat. Mutta hienointa tässä on se, että jos tämä häiritsee sinua niin paljon, on aina mahdollisuus lähteä. Mene takaisin sinne, missä tunnet olosi mukavammaksi. Käsittääkseni siellä on meneillään konflikti, johon voit ehkä osallistua.”

NHL analyst says on the NHL Network! that if Philly Flyers Provorov doesn’t want to wear a pro-LBGTQ uniform he should leave America, go back to Russia, and fight in the war against Ukraine. The tolerant left! Holy shit: pic.twitter.com/wWLFBy2stC — Clay Travis (@ClayTravis) January 19, 2023

Vastauksena Provorovin päätökseen NHL kertoi, että sen ”Hockey Is For Everyone” -aloitteet antavat joukkueiden päättää, miten ne ilmaisevat itseään.

”Pelaajat voivat vapaasti päättää, mitä aloitteita he tukevat. Kannustamme edelleen pelaajia ilmaisemaan mielipiteensä ja näkemyksensä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista kysymyksistä”, NHL ilmoitti.

Here is the #NHL’s response when asked for comment on #Flyers Ivan Provorov’s decision to sit out warmups last night by declining to wear a Pride Night jersey: pic.twitter.com/VlkzknZqzW — Frank Seravalli (@frank_seravalli) January 18, 2023

