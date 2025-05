Nigerialainen mies hakkasi kuntosalin asiakasta vasaralla – ei joudu vankilaan, koska hän oli käyttänyt huumeita

21-vuotias Nigerian kansalainen hyökkäsi miehen kimppuun Katowicessa viime helmikuussa 2025 tämän treenatessa kuntosalilla, mutta nyt mies on vapautettu tuomitsematta häntä vankilaan. Hyökkääjän kerrotaan käyttäneen kuntosalille kuuluvaa metallista kuntosalivasaraa. Hyökkäyksen motiivia ei tiedetä.

Poliisi saapui välittömästi paikalle ja pidätti ”hyvin kiihtyneen ja aggressiivisen” 21-vuotiaan, nimeltään Princewill Dominic, kertoi Katowicen läänin poliisipäämaja Dziennik Zachodni-uutisportaalin siteeraamana.

Nigerialaismiehen pidättämiseen tarvittiin tiettävästi kuusi poliisia. Sillä välin uhri kuljetettiin sairaalaan hoidettavaksi vammojensa vuoksi. Nigerialaismies löi 23-vuotiasta uhria 20-kiloisella kuntosalivasaralla, joka olisi voinut tappaa tämän.

🇵🇱 This Nigerian man beat a 23-year-old Polish man with 20-kilogram exercise hammer, but now the Nigerian will be released with no prison sentence.

The incident happened in February 2025, when police reports indicate that the Nigerian attacked the Polish man for no apparent… pic.twitter.com/NvOQnUMwbh

— Remix News & Views (@RMXnews) May 9, 2025