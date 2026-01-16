Nigerialainen romanssihuijarijengi tuomittiin Saksassa – ”Gangster Doll” nauroi uhreilleen

Saksassa paljastui törkeä huijausverkosto, jossa sokea nainen menetti 30 000 euroa tekaistulle amerikkalaislääkärille.

Saksassa nousi oikeuden eteen tapaus, joka paljastaa karulla tavalla, miten kansainväliset huijausverkostot käyttävät hyväkseen eurooppalaisia naisia. Dresdenin alueoikeus langetti lähes neljän vuoden vankeustuomiot neljälle Nigeriasta kotoisin olevalle rikolliselle, jotka toimivat osana laajempaa ”lovescamming”-verkostoa – rakkaushuijauksia, joissa uhrit manipuloidaan maksamaan rahaa tekaistuille kumppaneilleen.

Tuomitut – Hamsik E. (24), Sylvester E. (27), Ayomide N. (25) ja Precious O. (25) – saapuivat oikeuteen näyttävästi, yllään Louis Vuittonin ja muiden luksusmerkkien vaatteita, vaikka osa heistä oli virallisesti työttömiä tai ilmoittanut epämääräisiä ammatteja kuten ”designer”. Naispuolinen syytetty, Precious O., oli oikeuden mukaan erityisen röyhkeä: hän sai lempinimen ”Gangster Doll”, koska hän nauroi uhreilleen keskusteluissa ja viesteissä.

Sokea nainen menetti 30 000 euroa – ja yhä uskoo huijariin

Oikeudessa käsiteltiin erityisesti Dresdenissä asuvan sokean naisen tapausta. Hän uskoi olevansa suhteessa ”Dr. Daniel Stevenin” kanssa – amerikkalaisen lääkärin, joka väitti olevansa Syyriassa komennuksella.

Huijarit rakensivat monikerroksisen tarinan, jossa tekaistu lääkäri kohtasi jatkuvasti ”ongelmia” matkustaessaan Saksaan. Nainen maksoi näiden ongelmien ”ratkaisemiseksi” yhteensä 30 000 euroa.

Bild-lehden mukaan uhri oli oikeudenkäynnin aikana edelleen yhteydessä huijariin ja piti tätä aidosti välittävänä miehenä.

Rahaa liikuteltiin useiden maiden kautta

Neljän syytetyn tehtävänä oli pestä rikollisverkoston varastamia varoja. He hallinnoivat tilejä Italiassa, Liettuassa ja Saksassa ja käsittelivät yhteensä noin 140 000 euroa.

Jotta viranomaiset eivät pääsisi jäljille, he nostivat käteistä pienissä, noin 600 euron erissä ja merkitsivät tilisiirtoja harhaanjohtavasti esimerkiksi ”lahjaksi” tai ”perhetueksi”.

Oikeuden mukaan he saivat pitää noin 10 prosenttia varoista palkkionaan.

Nigerialaiset huijausverkostot kasvussa Euroopassa

Saksan nigerialainen väestö on pieni, mutta huijausverkostot ovat silti onnistuneet juurtumaan maahan. Vuonna 2024 poliisi pidätti 11 epäiltyä, joiden epäillään kuuluneen Nigerian pahamaineiseen Black Axe -jengiin – järjestöön, joka tunnetaan erityisesti romanssihuijauksista ja tekaistuista avioliittolupauksista.

Pelkästään Baijerissa raportoitiin vuonna 2023 noin 450 romanssihuijausta, joiden yhteenlaskettu vahinko oli 5,3 miljoonaa euroa. Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi, sillä monet uhrit eivät uskalla ilmoittaa rikoksista häpeän vuoksi.

”419”-huijaukset – Nigeriassa kokonainen teollisuudenala

Nigerialaiset verkkohuijaukset ovat maailmankuuluja. Niitä kutsutaan ”419”-huijauksiksi, ja ne ovat kehittyneet yksinkertaisista sähköpostihuijauksista laajoiksi, teknisesti edistyneiksi rikosverkostoiksi, jotka hyödyntävät tekoälyä ja psykologista manipulointia.

Tutkimusten mukaan huijaaminen on Nigeriassa niin yleistä, että sen ympärille on syntynyt jopa oma musiikkigenrensä, joka romantisoi rikollista elämäntapaa.

Maan nopea väestönkasvu, heikko infrastruktuuri ja laajalle levinnyt korruptio tekevät siitä edelleen merkittävän globaalin verkkorikollisuuden lähteen.

