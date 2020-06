Nigerialaiset katoavat Alankomaiden vastaanottokeskuksista – kytköstä nigerialaismafiaan epäillään

Lähes 1000 nigerialaista turvapaikanhakijaa on vuoden 2019 aikana kadonnut jäljettömiin Alankomaiden vastaanottokeskuksista.

Tutkivaa journalismia harrastavan Argosin ja NRC Handelsbladin haltuunsa saamat raportit osoittavat, että kadonneet turvapaikanhakijat – osa raskaana olevia naisia – on saatettu salakuljettaa Alankomaihin, ja sen seurauksena he ovat nyt kadonneet.

Alankomaiden vastaanottokeskuksista vastaavan viranomaisen COA:n tilastojen mukaan viime vuonna 961 nigerialaista vastaanottokeskuksissa oleillutta turvapaikanhakijaa katosi jäljettömiin. Kuluvan vuoden tammikuussa katosi 128 nigerialaista.

Vaikka osan oletetaan palanneen Italiaan tai Nigeriaan, ei voida olla varmoja, missä kadonneet turvapaikanhakijat lopulta ovat.

Argosin mukaan kadonneiden kokonaismäärä on 2461 ja asialla olisi yhteyttä Alankomaista vuonna 2019 turvapaikkaa hakeneiden nigerialaisten määrän kasvuun. Vuonna 2018 Alankomaiden vastaanottokeskuksista katosi 200 nigerialaista.

Monet kadonneista nigerialaisista ovat saattaneet ajautua huumekauppaan tai prostituutioon pystyäkseen maksamaan velkansa heidät Eurooppaan tuoneille ihmissalakuljettajille.

– Naiset eivät ehdottomasti halua palata Italiaan. He ovat huolestuneita ihmissalakuljettajista, joille he ovat vielä jopa 20 000 euroa velkaa, alankomaalaisen vastaanottokeskuksen työntekijä kertoo.

Rikollisjärjestöt hallinnoivat Pohjois-Afrikasta Eurooppaan suuntautuvaa laitonta siirtolaisuutta. Mahtavimmat rikollisjärjestöt ovat nigerialaisia, kuten Black Axe.

Maahanmuuton myötä Black Axe on levittäytynyt myös Pohjoismaihin saaden jalansijaa muun muassa Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Uppsalassa.

Black Axe -järjestöllä on yhteyksiä nigerialaiseen Neo Black Movement of Africa -järjestöön, joka kertoo olevansa puolueeton ja ei-uskonnollinen järjestö, jonka tavoitteena on palauttaa Afrikan kulttuurin sellaiset ominaisuudet, jotka auttavat Afrikan ja sen ihmisten kehittymistä.