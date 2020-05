Nihtisillan vastaanottokeskuksen karanteeni päättyy Espoossa

Espoon kaupungin tartuntatautiyksikkö asetti Luona Oy:n operoiman Nihtisillan vastaanottokeskuksen huhtikuun lopussa karanteeniin koronavirustartuntojen takia. Karanteeni päättyy tänään 15. toukokuuta.

Koko vastaanottokeskuksen henkilökunta ja yli 300 keskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista on tähän mennessä testattu. Tähän mennessä tartuntoja on todettu 128 turvapaikanhakijalla, ja heistä 100 on jo todettu terveeksi.

Tartunnan saaneet turvapaikanhakijat ovat edelleen eristyksissä, kunnes heidät on todettu terveiksi. Tartunnasta parantuneet turvapaikanhakijat ovat voineet liikkua vapaasti myös keskuksen ulkopuolella karanteenin aikana.

Luona Oy vastaa Espoon vastaanottokeskuksen operatiivisesta toiminnasta ja käytännön järjestelyistä. Muun muassa pakolais- ja koronabisneksestä tunnettu Luona Oy tekee yhteistyötä Maahanmuuttoviraston ja terveysviranomaisten kanssa.

Vastaanottokeskusten asiakkailla koko maassa on todettu tähän mennessä yhteensä noin 147 koronavirustartuntaa. Heistä noin 105 on jo todettu terveiksi. Suurin osa tartunnoista on Uudellamaalla.

Suurin osa tartunnan saaneista asiakkaista on lieväoireisia tai oireettomia.Vastaanottokeskusten asiakkaita ei ole sairaalahoidossa koronaviruksen takia.