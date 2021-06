Nihtisillan vastaanottokeskus tyhjeni – Outi Popp vaatii turvapaikanhakijoille kodinomaisempia asumisratkaisuja

Tammikuussa ilmoitettiin, että Nihtisillan vastaanottokeskus suljetaan ja asukkaat siirretään muualle.

Kun Maahanmuttovirasto ilmoitti sulkevansa pakolaisbisneksellä tunnettuutta keränneen Luona Oyn operoiman Nihtisillan vastaanottokeskuksen Espoossa, Espoon seurakunta astui esiin.

– Me huolestuimme, että mikä on näiden ihmisten itsemääräämisoikeus, mitkä ovat heidän mahdollisuutensa jatkaa töissä, opiskelussa ja verkostossa, joka heillä jo on, Olarin seurakunnan pastori Tuija Samila kertoo.

Vastaanottokeskuksen toiminnan oli määrä lakata 30.6.2021 mennessä.

Espoon seurakuntien Nihtisillasta kotiin -hanke aloitti maaliskuussa 2021. Nimi ei suinkaan viittaa turvapaikanhakijoiden kotiuttamiseen – sen sijaan kyse on asuntojen hankkimisesta maahan saapuneille henkilöille. Ongelmaksi muodostui muun muassa oleskeluluvan ja siten myös henkilötunnuksen puute.

– Lähdimme etsimään erilaisia ratkaisuja asumiseen ja totesimme, että niitä on vähän. Suomessa ei ole käytännössä mahdollista vuokrata asuntoa ilman henkilötunnusta, Samila sanoo.

Nihtisillan vastaanottokeskuksessa oli tammikuussa 320 asukasta ja talon oli oltava tyhjä 30. kesäkuuta.

Turvapaikanhakijoista 55 sai paikan Vantaan vastaanottokeskuksessa. Oulun ja Joutsenon jälkeen siirtoja tehtiin Kotkan, Lahden, Lammin, Helsingin ja Tampereen vastaanottokeskuksiin. Jotkut löysivät vapaan sohvan kaverin luota. Jokunen työllistynyt sai vuokrattua hostellihuoneen. Onnekkaimmat saivat oleskeluluvan ja henkilötunnuksen.

Kokemusten perusteella Espoon seurakuntien Nihtisilta-hankkeen koordinaattori Outi Popp vaatii, että vastaanottokeskuksessa asumisen kestoon tulee asettaa takaraja.

– Esimerkiksi vuoden jälkeen olisi löydettävä kodinomaisempia asumisratkaisuja.