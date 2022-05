Nikotiinipussien ostaja voi syyllistyä lääkerikokseen

Moni Viron-matkaaja ei tule ajatelleeksi, että Virossa myytävät nikotiinia sisältävät annospussit luokitellaan Suomessa lääkevalmisteiksi, ei tupakkatuotteiksi. Mikäli ostoskassiin sujahtaa liian vahvoja nikotiiniannospusseja, voi matkustaja Suomeen palatessaan joutua rikostutkinnan kohteeksi.

Nikotiinipussit ovat suuonteloon laitettavia annospusseja, jotka sisältävät nikotiinia, mutta eivät tupakkaa. Nikotiiniannospussien maahantuontia säännellään lääkelaissa ja niitä koskevat siis eri maahantuontirajoitukset kuin nuuskaa.

Nikotiinin määrä annospussissa on merkitsevä tekijä

Nikotiinituotteet määritellään joko itsehoitolääkkeiksi tai reseptilääkevalmisteiksi nikotiinin määrästä riippuen. Reseptilääkevalmisteita ei saa tuoda Suomeen ilman reseptiä. Mikäli matkustaja tuo mukanaan reseptilääkkeitä ilman, että hänelle on lääkemääräystä, asia etenee tapauksesta riippuen valmisteiden haltuunottoon tai jopa esitutkintaan.

– Viime vuonna teimme hieman yli 800 nikotiinivalmisteiden haltuunottoa. Määrä on siis edelleen suuri, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen. Tässä on mukana matkustajien mukanaan tuomien valmisteiden lisäksi myös netistä tilatut.

Vuonna 2020 haltuunottoja oli yli 900 ja vuonna 2019 alle 20.

Lähtökohtaisesti jos tuotteessa on nikotiinia enintään 4 milligrammaa, kyseessä on itsehoitolääke ja jos nikotiinia on yli 4 milligrammaa, kyseessä on reseptilääkevalmiste.