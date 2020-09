No go -alueen poliisi halutaan varustaa uusilla aseilla Ranskassa – äärivasemmisto raivoissaan

Sosialistipuolue haluaa aseistaa Pariisin esikaupunkialueen poliisin vaaleissa antamiensa lupausten mukaisesti. Kommunistit vastustavat hanketta.

Saint-Denisin kunnanvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan poliisin uusista aseista. Tällaisia aseita olisivat muun muassa tiedusteludronet, kiväärikaliiperin käsiaseet (Ranskan kategoria B) sekä erityiset aseet itsepuolustusta varten tarkoitettujen ammusten laukaisuun. Myös poliisikoiraosaston perustaminen on ollut esillä.

Kommunistit ja muutamat järjestöt järjestävät mielenosoituksen hankkeen kaatamiseksi.

– Nämä poliittiset, yhteiskunnalliset ja kaupalliset järjestöt näyttävät unohtavan päivittäisen rikollisuuden kaupungissa ja asukkaiden turvattomuuden tunteen, kirjoittaa Paris Vox asiasta.

Saint-Denisin poliittiset voimasuhteet muuttuivat viime kevään pormestarivaaleissa, jolloin pitkään hallinneet kommunistit hävisivät sosialisteille. Tuolloin sosialisti Mathieu Hanotin (PS) sai 59 prosenttia äänistä, ja aluetta 70 vuotta hallinneet kommunistit joutuivat väistymään. Tätä tappiota kommunistileirin on ollut vaikea sulattaa.

Seine-Saint-Denis -departementissa Pariisissa arvioidaan olevan noin 400 000 laitonta siirtolaista, mikä vastaa noin 20 prosenttia alueen väestöstä. Lähiö on yksi Ranskan sadoista ”herkistä alueista” (ZUS), joista puhutaan joskus myös no go -alueina.

Ranskan hallitus on tarjonnut virkailijoille 10 000 euron bonuksen, jos he pysyvät virassaan Seine-Saint-Denisin alueella vähintään viiden vuoden ajan.

Lähteet Paris VOX, Wikipedia.fr, Kansalainen.