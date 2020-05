Nord Stream 2 valmistuu vastustuksesta huolimatta?

Kuukausia keskeytyksissä ollut Nord Stream kakkosen maakaasuputkien lasku Itämereen saattaa jatkua piakkoin. Työt keskeytyivät viime joulukuussa, kun Yhdysvallat sanktiouhkauksillaan aiheutti työtä tehneen sveitsiläisaluksen urakan keskeyttämisen. Tuhannen kilometrin mittaisesta Venäjältä Saksaan ulottuvasta maakaasuputkesta on laskematta 150 kilometriä.

Maakaasuputken vuosikapasiteetti on 55 miljardia kuutiometriä, kuten myös Nord Stream ykkösen kapasiteetti. Näinollen suorat toimitukset Saksaan ja muualle Eurooppaan nousevat 110 miljardiin kuutioon Itämeren reittiä. Projektin toteuttavan yrityksen suurin osakas on Gazprom 51 prosenttia. BASF, E.ON, OMV ja Shell omistavat kukin 10 prosenttia ja Engie yhdeksän prosenttia.

Hankkeen ympärillä on vuosikausia vallinnut monipolvinen kissanhännänveto. Yhdysvallat, Baltian maat, Puola ja Ukraina ovat vastustaneet hanketta. Epäillään Venäjän saavan liian suuren osuuden energiatoimittajana. Yhdysvaltain intressissä on oman LNG-kaasunsa toimitusten lisääminen Eurooppaan. Baltian maat, Puola ja erityisesti Ukraina harmittelevat avoimesti oman kauttakulkuasemansa suhteellista heikkenemistä, vaikka puheen tasalla ollaan riippuvuudesta huolissaan.

Muutama päivä sitten venäläisalus Akademik Tsherski saapui Rügenin saarelle Sassnitziin, jossa se on ankkurissa rahtisatama Mukranin edustalla. Putket on varastoitu Mukraniin. Siellä sijaitsee myös rakennusalue Fortuna, jossa putkien on havaittu olevan asemoituna valmiiksi laivaan siirtämistä varten. Nord Streamin kakkosen pohjoispää sijaitsee Pietarista lounaaseen Ust-Lugassa, Saksassa putki ”rantautuu” Lubminiin, joka sijaitsee Sassnitzin eteläpuolella, Greifswaldista itään.

Yhdysvallat on uhannut Saksaa rangaistustoimilla, mikäli sen sallimana putkityötä jatketaan. Liittokansleri Merkel on arvostellut Yhdysvaltoja tästä syystä. Nyt on presidentti Trumpin puoluetoveri, vaikutusvaltainen senaattori Ted Kruz uhannut Yhdysvaltain asettavan sanktioita myös Gazpromille. Sen seurauksena kaasujätti ei enää voisi harjoittaa liiketoimia jenkeissä ja menettäisi samalla sikäläiset varansa.

Akademik Tsherskiä pidetään ainoana venäläisaluksena, joka pystyisi putkiston asennustyöstä suoriutumaan. Kuitenkin se edellyttää laivan hitsauslaitteiston uusimista. Venäjän energiaministeri Aleksandr Novak myönsi tarpeen viime vuoden lopulla. Aluksen entinen laitteisto on tiettävästi purettu vuoden alussa, mutta Gazpromin ei ole uskottu löytäneen yritystä, joka antaisi uusimiselle takuun. Ilmeisesti sanktioiden uhka on ollut tässä takana. Mahdollisesti hitsauslaitteisto onkin nyt saatu uusittua, koska aluksen pitkät, mutkikkaat purjehdukset Aasiaan ja takaisin on alan piireissä pantu merkille.

Gazprom ei ole virallisesti kommentoinut työn jatkamista. Venäjän kansallisen energiaturvallisuuden instituutin varajohtaja Aleksei Grivatsh on kuitenkin todennut asian olevan Venäjälle periaatekysymys, joten hanketta tuskin keskeytetään.

