Nord Stream – Sachsenin pääministeri arvostelee liittohallitusta

Sachsenin osavaltion pääministeri Michael Kretschmer (CDU) arvostelee ankarasti liittohallituksen puheita uusista sanktioista Venäjää kohtaan. Ulkoministeri Heiko Maas (SPD) on väläyttänyt lisäpakotteita Aleksei Navalnyin tapauksen johdosta. On vihjailtu kaasuputkihankkeen jäädyttämistä.

Nord Stream -kakkosen torpedointi olisi täysin suhteetonta, sanoo Kretschmer. Hän esiintyi lauantaina naapuriosavaltion Thüringenin CDU-kokouksessa. Pääministeri ilmoitti aikovansa matkustaa joulukuussa Moskovaan. Esille nousevat myös ihmisoikeudet. Kretschmer sanoi Kremlin ilmeisesti olevan Navalnyin myrkytyksen takana. Tämä rikos on selvitettävä.

Nord Stream -2 on kuitenkin rakennettava loppuun asti. On huono merkki, jos tavan takaa Saksan hallitusta myöten pakotepolitiikka otetaan välineeksi. Se eskaloi vaikeaa tilannetta entisestään. Kuitenkin Venäjän kanssa on kyettävä tulemaan toimeen, sanoi Kretschmer.

Itäisissä osavaltioissa sanktioiden vaikutukset omalle talouselämälle ovat olleet raskaammat kuin muualla Saksassa. Viennistä Venäjälle on menetetty huomattava osa. Siksi pääministerit ovat jo aiemmin esittäneet Ukrainan kriisistä johtuneiden pakotteiden lieventämistä.

Edellispäivänä itäisen Saksan pääministerit olivat yksissä tuumin korostaneet kesken olevan kaasuputkityömaan jatkamista. Energian saannin turvaaminen on Saksalle elintärkeää. Maalla on kunnianhimoiset tavoitteet luopua sekä hiilenpoltosta että ydinvoimasta. Silloin maakaasua tarvitaan lisää.

Tapaamisessa olivat Berliinin ylipormestari Michael Müllerin (SPD) johdolla Brandenburgin Dietmar Voidke (SPD), Sachsen-Anhaltin Reiner Haseloff (CDU), Thüringenin Bodo Ramelow (Linke), Mecklenburg-Vorpommernin Manuela Schwesig (SPD) ja Kretschmer.

Schwesig oli omassa ehdotuksessaan esittänyt keskustelua sanktiotoimista. Hän veti kuitenkin esityksensä takaisin ja kantaa otettiin vain kaasuputkiasiassa.

Kretschmerin puoluetoveri, CDU:n puheenjohtajuutta uudelleen tavoitteleva talousmies Friedrich Merz sanoo, että maakaasuputki on rakennettava loppuun. Mutta suhteissa Venäjään tarvitaan moratorium, parin vuoden tuumaustauko. Sen jälkeen tulisi keskustella, kuinka keskinäissuhteissa jatkossa toimitaan, ottaen huomioon Navalnyin tapaus. Merz arvosteli Putinin toimintaa ankarasti.

Lähteet n-tv, MDR.