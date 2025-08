Norja alkaa lennättää pakolaisia suoraan Gazasta – Ruotsi valmistautuu myös lentokuljetuksiin

Israelin halu siirtää Gazan asukkaita Norjaan näyttää nyt toteutuvan – vaikkakin pienimuotoisesti. Norjan ulkoministeriön lehdistötiedotteen mukaan heinäkuun 31. päivän yönä Norjaan saapui kahdeksan potilasta ja huomattavasti suurempi määrä ”sukulaisia”. Ruotsi on myös harkinnut ”potilaiden ja heidän sukulaistensa” lennättämisen suoraan Gazasta.

Norjan toimet ovat linjassa Israelin aiempien vaatimusten kanssa helmikuussa 2025, jolloin Israelin puolustusministeri Israel Katz suhtautui myönteisesti Donald Trumpin kiisteltyyn ajatukseen saada Gazan asukkaat lähtemään vapaaehtoisesti. Hän mainitsi erityisesti Espanjan, Irlannin ja Norjan kaltaiset maat, joilla on ”laillinen velvollisuus” ottaa heidät vastaan, koska ne ovat arvostelleet Israelia sen Gazan toimista.

”Olen hyvin iloinen siitä, että olemme pystyneet tuomaan Gazasta enemmän hoitoa tarvitsevia ihmisiä kuin aiemmin odotimme. Gazan kärsimys on valtava”, sanoi ulkoministeri Espen Barth Eide.

Gaza kärsii tällä hetkellä Israelin järjestämästä nälänhädästä, ja lääkinnällisten resurssien saanti alueella on hyvin rajoitettua, sillä miehitysvalta ei päästä sinne riittävästi ruokaa, vettä tai lääkinnällisiä laitteita.

Norja on nyt ottanut vastaan 28 potilasta ja 72 sukulaista Gazasta osana kiintiöpakolaisohjelmaansa.

Hallitus päätti kesäkuussa 2024 ottaa Medevac-ohjelman puitteissa vastaan enintään 20 potilasta ja jostain syystä myös heidän täysin terveitä sukulaisiaan. Koska arabien saapuminen oli pelättyä vähäisempää, tämän vuoden toukokuussa tehtiin uusi päätös ottaa vastaan entistä enemmän pakolaisia.

”Medevac on tärkeä panos Gazan kärsimysten lievittämisessä, ja se on hyvän yhteistyön tulos. Potilaiden evakuointi Gazasta on aikaa vievä ja vaikea prosessi, johon osallistuu monia toimijoita ja jossa vallitsevat erittäin vaativat olosuhteet paikan päällä. Tämä hoitoponnistus voi pelastaa ihmishenkiä”, sanoi oikeusministeri Astri Aas-Hansen.

”Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet kovasti töitä, jotta olemme voineet ottaa vastaan ja tarjota lääketieteellistä seurantaa ja erikoishoitoa yhteensä 28 palestiinalaiselle potilaalle ja heidän perheilleen. Medevacin kautta Norja ja lääkintähenkilöstömme antavat hengenpelastavaa apua syvään hätään joutuneille ihmisille”, sanoo terveys- ja hoivaministeri Jan Christian Vestre.

Myös Ruotsi valmistautuu lennättämään suoraan Gazasta ”potilaita” ja heidän sukulaisensa

Ruotsin Karoliininen yliopistollinen sairaala on valmis ottamaan vastaan ”potilaita” Gazasta, mikä on itse asiassa koodisana, jolla tarkoitetaan hädänalaisten henkilöiden ja heidän perheidensä tuomista Ruotsiin pysyvää asumista varten. Hallitus harkitsee nyt hyväksynnän antamista, SVT kertoo.

”Emme ole sanoneet ei, vaan arvioimme tilannetta jatkuvasti”, sanoo terveysministeri Acko Ankarberg Johansson (KD) SVT:n Aktuellt-ohjelmassa.

Useat Euroopan maat, kuten Norja, Saksa ja Slovakia, ovat vastaanottaneet suuria määriä ”potilaita” ja valtavat määrät heidän sukulaisiaan, jotka myös haluavat muuttaa länteen.

EU ja YK ovat kehottaneet Ruotsia toimimaan samoin. Mutta hallitus ei ole toistaiseksi päättänyt ryhtyä toimiin.

”Haluamme priorisoida tuen hätäoperaatioille. Sairaankuljetukset ovat usein pitkiä prosesseja, eikä niissä ole kyse ensihoidosta”, Ankarberg Johansson sanoo.

Hän korostaa, että ovea ei ole kuitenkaan suljettu.

”Se voi olla mahdollista. Tärkeintä on kuitenkin antaa tukemme väestölle, koska he kärsivät.”

Ruotsi on aiemmin ottanut vastaan sotavammaisia Ukrainasta. Ruotsin lääkäriliitto ja paikalliset aloitteet ovat vedonneet hallitukseen, jotta se auttaisi nyt gazalaisia.

WHO arvioi, että Gazassa ainakin 10 000 potilasta tarvitsee erikoishoitoa, jota ei ole saatavilla paikallisesti.

Lähde: Guardian, SVT

