Norjalainen imaami: ”Oli tärkeää tappaa juutalaisia”

Norjassa vaikuttava imaami Noor Ahmad Noor on ilmianettu poliisille vihapuheesta ja rikokseen yllyttämisestä useiden juutalaisvastaisten lausuntojen jälkeen Facebookissa.

– Hitler säästi joitain juutalaisia, jotta maailma saisi tietää kuinka paha tämä kansakunta on ja miksi on tarpeen tappaa heidät.

– Hitler ei tappanut kaikkia ja antoi joidenkin elää, jotta maailma näkee, kuinka he vaarantavat ihmiskunnan ollessaan elossa.

Noor on pahoitellut edellä mainittuja lausuntoja, jotka on kirjoitettu ”turhautuneena Gazan hyökkäyksiin”. Viestit on sittemmin poistettu, mutta imaami on antanut samanlaisia ​​lausuntoja myös aiemmin. Vuonna 2019 hän kirjoitti Facebookissa, että ”oli tärkeää tappaa juutalaisia”.

Huolimatta Noorin juutalaisvastaisista kirjoituksista pappi Ivar Flaten Kirkelig Dialogsenteristä sanoi haastattelussa, että Noor ”jatkaa yhteistyötä, joka vie meitä oikeaan suuntaan”. Viime vuonna imaami osallistui uskontojen vuoropuhelua edistävään podcastiin.

Nyt pappi Flatenin silmät ovat avautuneet ja hän kertoi Dialogsenterin sivuilla olleensa liian välinpitämätön Noorin suhteen.

Noor Ahmad Noor tuli Norjaan vuonna 2006 Pakistanista ja toimii imaamina Minhaj-ul-Quran -moskeijassa Drammenissa.

