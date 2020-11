Norjalainen pappi islamistisesta terrorismista: ”Ymmärtäkää nyt, tämä on uskonsotaa”

Norjalainen pappi Marie Høgh kiistää, että Pariisin ja Nizzan sekä niitä edeltäneiden pään irrottamisten ja Pariisin vuoden 2015 terrori-iskujen tapauksissa kyse olisi jollain lailla sananvapaudesta.

– Täytyy sanoa, että ymmärrän vallan mainiosti, jos sanomalehdet eivät halua julkaista Muhammedin kuvia, koska on tosi naiivia uskoa, että se [julkaiseminen] saisi islamistit ajattelemaan toisin. Sillä islamistin käännyttäminen länsimaiseksi on yhtä vaikeaa kuin työntäisi kamelin neulansilmän läpi. Miksi? Koska kyseessä on uskonto, usko, olemassaolon perusta, Marie Høgh kirjoittaa Jyllands Postenin kolumnissa.

Viimeaikaiset Ranskassa ja Itävallassa tapahtuneet terrori-iskut eivät suinkaan ole hyökkäyksiä sananvapautta vastaan, Høgh jatkaa.

– Tämä täytyy nyt ymmärtää kaksi vuosikymmentä säännöllisesti toistuneiden islamististen terrori-iskujen jälkeen.

Kyseessä ovat kristittyjä vastaan suunnatut iskut. Charlie Hebdo, Bataclan, Nizza, Berliinin joulutori, Lontoon silta, synagooga Kööpenhaminassa ja monet, monet muut kohteet. Selityksiä on vähintään saman verran kuin terrori-iskuja. Huono integraatio, pakolaisleirien traumaattiset kokemukset, joutilaisuus joka johtaa pahuuteen, huonot asumisolosuhteet, huonot integraatiopalvelut ja kaikkea muuta, mitä kristillisyyden jälkeinen suvaitsevainen länsimainen ihminen vain voi keksiä.

Høgh muistuttaa Roskilden aiemman piispan toteamuksesta Yhdysvaltojen 9/11 -iskujen jälkeen: ”Kun osapuoli sanoo, että tämä on uskonsotaa, emme voi väittää, etteikö niin olisi”. Høgh muistuttaa, että näin toinen osapuoli on sanonut joka kerta – ”Allahu akbar”, muslimien jumala on suurin – emmekä me kuule sitä.

– Ja jos emme ole ymmärtäneet sitä, he säännöllisesti tekevät esimerkin ja katkaisevat papilta kaulan alttarin edessä kuten Normandiassa 2016 – tai rukoilevalta naiselta, joka oli Notre Damen kirkon uhrien joukossa Nizzassa. Meidän tulee nyt ymmärtää, että kristittyjen vainoa ei tapahdu ainoastaan Lähi-idässä, missä kristityt ovat vähemmistönä.

Terrori-iskujen motiivi Euroopassa on sama kuin kristittyjen vainoissa Lähi-idässä: halu murskata kristinuskoon perustuva kulttuuri, jonka taustalla ovat muun muassa vapaus, demokratia sekä tasa-arvo.

Høgh päättää, että niin kauan kuin monet poliitikkomme pitävät kristinuskoa ja yleisesti ottaen uskontoa vapaa-ajan aktiviteettina, jota harrastetaan ja harrastetaan sunnuntaisin, voidaan virheellisesti uskoa, että hyökkäykset koskevat vain sananvapautta.