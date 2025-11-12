Norjalais-amerikkalainen Neo-robotti lupaa helpotusta kotitöihin – mutta tarvitsee vielä ihmisen ohjausta ja yksityisyys on haaste

Vuonna 2026 Yhdysvaltoihin toimitettava Neo-robotti lupaa mullistaa kotityöt ja avustaa arjen askareissa. Mutta robotti ei kykene toimimaan vielä täysin itsenäisesti, ja käyttäjän on hyväksyttävä ulkopuolisen operaattorin läsnäolo kodissaan.

Norjalais-amerikkalainen teknologiayhtiö 1X on avannut ennakkotilaukset uudelle kotikäyttöön suunnitellulle humanoidirobotille nimeltä Neo. Laitteen luvataan hoitavan arjen askareita, kuten astianpesukoneen tyhjentämistä, kasvien kastelua ja roskien viemistä. Ensimmäiset toimitukset on suunniteltu Yhdysvaltoihin vuoden 2026 aikana, ja robotin hinnaksi arvioidaan noin 11 900 euroa.

Ihmismäistä liikkumista – mutta ei täysin itsenäistä toimintaa

Valmistajan esittelyvideoissa Neo liikkuu sulavasti huoneesta toiseen, tyhjentää astianpesukonetta ja täyttää pyykkikonetta. Vaikka robotti kykenee moniin tehtäviin, se ei vielä toimi täysin autonomisesti. Tietyissä tilanteissa se vaatii ihmisen etäohjausta.

”Jos pyydät sitä tyhjentämään astianpesukoneen, se saattaa vastata, että se onnistuu – mutta tehtävä voi kestää jopa kaksi tuntia, koska ihmiskäyttöinen operaattori joutuu ohjaamaan sen etänä, kertoo tekoälyasiantuntija Anders Bæk Tanskan yleisradion P1 Morgen -ohjelmassa.

Etäohjaus tuo yksityisyyshaasteita

Bæk painottaa, että ostajien on hyväksyttävä se, että ulkopuolinen operaattori voi nähdä hetkellisesti heidän kotiinsa robotin tarvitessa apua.

”1X on ollut tästä hyvin avoin ja korostaa, että kyseessä on varhainen beetaversio. Ostajan on oltava valmis siihen, että toinen ihminen saattaa ohjata robottia ja siirrellä tavaroita kodissa”, Bæk sanoo.

Hän itse aikoo odottaa ennen hankintapäätöstä.

”Yleensä olen innokas kokeilemaan uutta teknologiaa ensimmäisten joukossa, mutta tällä kertaa odotan pari vuotta”, hän toteaa.

Turvallisuus rajoittaa robotin kykyjä

Neo ei pysty käsittelemään raskaita, teräviä tai kuumia esineitä. Rajoitusten tarkoituksena on minimoida kotona tapahtuvien vahinkojen riski.

”Tavoitteena on estää, että robotti voisi vahingoittaa omistajaansa. Tämä on ainakin valmistajan mukaan heidän keskeinen päämääränsä”, Bæk kertoo.

Tulevaisuudessa enemmän itsenäisyyttä

1X:n mukaan Neo oppii ajan myötä lisää tehtäviä ja kykenee toimimaan yhä itsenäisemmin. Nykyinen versio painaa noin 30 kiloa ja toimii sähköllä. Yhtiö aikoo aloittaa toimitukset Yhdysvalloissa vuoden 2026 aikana.

Lähde: Fria Tider

