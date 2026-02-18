Norjan malli Suomeen: Hallitus haluaa maahanmuuttajaäidit töihin – kotihoidon tukeen tiukempi muutos

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa ohjata maahanmuuttajataustaisia vanhempia varhaiskasvatuksen ja työmarkkinoiden suuntaan kiristämällä kotihoidon tuen asumisvaatimusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) avaa uuden, aiempaa suppeamman lausuntokierroksen esitykselle, joka muuttaisi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja työllistymistä niin sanotun Norjan mallin mukaisesti. Lausuntoja voi antaa 3.3.2026 saakka.

Asumisaikavaatimus kiristyy – tukea vasta kolmen vuoden jälkeen

STM esittää, että kotihoidon tukea voisi jatkossa saada vasta vähintään kolmen vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Vaatimus koskisi lasta pääasiallisesti hoitavaa vanhempaa tai muuta huoltajaa.

Ministeriön mukaan muutos on keskeinen osa hallituksen tavoitetta lisätä maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistumista työmarkkinoille ja kotoutumispalveluihin. Tiedotteen mukaan ”tavoitteena on tukea hiljattain Suomeen muuttaneiden pienten lasten vanhempien nopeampaa kotoutumista sekä edistää lasten kotimaisen kielen oppimista ja osallistumista yhteiskuntaan.”

Aiemmassa, vuoden 2025 lopulla lausunnolla olleessa versiossa asumisaikavaatimus ulottui myös lapsen kanssa asuvaan muuhun huoltajaan sekä vanhemman avio- tai avopuolisoon. Nyt STM on rajannut vaatimusta lausuntopalautteen perusteella.

Uudelleen lausunnolle – mutta lyhyemmällä aikataululla

Esitys oli jo aiemmin lausuntokierroksella, mutta siihen tehtiin palautteen pohjalta muutoksia. Siksi se avataan uudelleen, mutta tällä kertaa tavanomaista lyhyemmällä lausuntoajalla.

STM perustelee ratkaisua sillä, että lausuntoja pyydetään vain muutoksiin, ei koko esitykseen.

Tavoitteena ohjata varhaiskasvatukseen

Esityksen mukaan alle kolme vuotta Suomessa asuneet pienten lasten vanhemmat valitsisivat jatkossa nykyistä useammin varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen sijaan. Ministeriö arvioi tämän ”tukevan sekä lasten kielitaitoa että vanhempien työllistymistä”.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia hoidon tuottajan määritelmään varhaiskasvatuslakiin tehtyjen muutosten vuoksi.

Voimaan 2027 alussa

Esitys liittyy valtion vuoden 2027 ensimmäiseen lisätalousarvioon ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.

Lue lisää aiheesta: