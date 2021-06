Norjan sosiaalidemokraatit lämpenevät Tanskan mallille ja haluavat lähettää turvapaikanhakijat Afrikkaan

Norjan sosiaalidemokraatit haluavat ottaa mallia Tanskan uudesta turvapaikkapolitiikasta.

Tanska on sosiaalidemokraattien vetämänä omaksumassa uuden turvapaikkapolitiikan, jossa turvapaikanhakijat odottavat päätöstä jossain kolmannessa maassa, jonka kanssa Tanskalla on vastaanottosopimus turvapaikanhakijoista. Jos turvapaikkapäätös on myönteinen, pakolainen integroidaan sopimusmaahan – ei suinkaan Tanskaan.

Tanska on jo käynyt neuvotteluja Ruandan kanssa.

Nyt Norjan sosiaalidemokraattinen työväenpuolue on lämpenemässä Tanskan mallille. Norjan sosiaalidemokraattien oman mallin mukaan turvapaikanhakijoita voitaisiin lähettää vastaanottokeskuksiin Afrikassa, mutta vain, jos henkilö on jo käynyt kyseisessä maassa.

– Lähtökohtamme on, että haluamme yhteistyön kolmansien maiden kanssa lopettavan kuolettavat matkat Välimeren yli, sanoo työväenpuolueen maahanmuuttopolitiikan tiedottaja Masud Gharahkhani.

– Meidän on kuitenkin löydettävä käytännössä mahdollisia ja kansainvälisten velvoitteidemme mukaisia ​​ratkaisuja. Mielestäni keskustelu on hieman erilainen meidän ja tanskalaisten välillä tässä, hän sanoo.

Gharahkhani korostaa, että joissakin olosuhteissa turvapaikanhakijoita ei voida lähettää kolmanteen maahan.

– Jos kyseessä olevan henkilön lähettäminen kolmanteen maahan ei ole tarpeeksi turvallista, emme halua tehdä sitä. Tai jos meillä ei ole sopimusta sen maan kanssa, jonka kautta henkilö on matkustanut. Silloin haluamme käsitellä hakemuksen täällä.

Lähde Nyheter Idag.