Norjassa kiista ISIS-naisen nimen julkistamisesta

Norja haki äskettäin Syyriasta norjalais-pakistanilaisen naisen ja kaksi lasta. Toinen lapsista on vakavasti sairas. Nainen on osallistunut ISIS:n ja Al-Nusran rintaman terroristiseen toimintaan. Tapauksesta noussut kohu johti edistyspuolueen eroamiseen hallituksesta. Nettijulkaisu Resett julkisti naisen henkilöllisyyden. Asianajaja ilmoittaa naisen vaativan oikeudelta nimensä salaamista.

Asiassa vastakkain ovat yksilön oikeus yksityiselämään, toisaalta ilmaisunvapaus ja yleisön tiedonsaannin tarve. Asianajaja Nils Christian Nordhus katsoo, että nimen julkistus loukkaa sekä äidin että lasten yksityisyyttä. Tiedot mahdollisista rangaistavista teoista ovat arkaluontoisia henkilötietoja, jotka voivat koitua suureksi haitaksi joutuessaan ulkopuolisten tietoon.

Oslon kaupunginvouti vahvistaa, että vaatimus väliaikaisesta nimen julkistamiskiellosta on saapunut viranomaiselle. Päätös asiasta voidaan tehdä pikaisesti, kunhan osapuolia on suullisesti kuultu ensi maanantaina. Resett -nettilehden toimituspäällikkö Lars Akerhaug sanoo lehden kantana edelleen olevan, että kyseessä on yleisön tiedonsaantioikeus.

Akerhaug myöntää, että lasten kannalta nimen salaamiselle olisi perusteita. Hän huomauttaa tapauksen olevan niin vakava, että julkistamisen intressi käy tämän ylitse. Tiedetään naisen osallistuneen terroristijärjestöjen toimintaan, minkä lisäksi tapaus on aiheuttanut hallituskriisin. Norjaan haettu 29-vuotias nainen on ollut ISIS:n ja Al-Nusran rintaman toiminnassa vuosina 2013-2019. Hänellä on kolmivuotias tytär ja viisivuotias poika, jonka sairauden on sanottu olevan kuolemanvakava. Lapsilla on eri isät.

Edistyspuolue erosi protestina hallituksesta viime maanantaina.

Haasteuutisen julkistaneen Nettavisen -lehden päätoimittaja Gunnar Stavrum pitää asianajajan hakemusta nimen julkistuksen kieltämiseksi hyödyttömänä ja vääränä. Naisen osallistuminen terrorististen järjestöjen toimintaan on kiistatonta, vaikkakaan vielä ei täsmällisesti tiedetä, mihin kaikkeen hän on osallistunut.

Stavrum henkilökohtaisesti katsoo lasten edun olevan tässä tapauksessa julkistamisen intressiä painavampi, mutta oikeussalissa ei lehden toimintaa lopeteta. Nimien julkistamisesta käytäviin kiistoihin törmätään jatkuvasti, niin myös Nettavisenin kohdalla, sanoo päätoimittaja.

