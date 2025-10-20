Nousu nuorisorikollisuuden määrässä Itävallassa – syyrialaisten epäiltyjen määrä kasvanut 3900% kymmenessä vuodessa

Syyrialaiset ovat yksi räikeästi yliedustettu kansanryhmä Euroopan rikostilastoissa.
Nuorisorikollisuus syyrialaisten keskuudessa kasvaa hätkähdyttävää tahtia Itävallassa sisäministeriön julkaiseman raportin mukaan.
Virkavalta kirjasi vuonna 2024 noin tuhat tapausta syyrialaisista epäillyistä 10-14 ikävuoden välillä, mikä on valtava nousu vuodesta 2015, jolloin tapauksia oli vain 25.
Kokonaisuudessaan mainitun ikäryhmän rikollisuus on yli kaksinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa noin 5160 tapauksesta vuonna 2015 yli 12 000 vuonna 2024, mikä on uusi ennätys, jossa syyrialaiset ovat kuitenkin räikeästi yliedustettuja.
Ongelman ratkaisemiseksi Itävallan hallitus on paluumuuttojen aloittamisen sijaan puuhastellut ”integraatiobarometrin” luomisen kanssa asettaakseen maahanmuutolle vaatimuskiintiöitä, sekä suunnittelee Saksan mallin mukaisia ”aseista vapaita vyöhykkeitä,” joissa poliiseilla on laajemmat oikeudet suorittaa henkilöntarkastuksia. Saksan poliisiliitto on tosin sanonut toimenpiteen olevan tehoton.
Lisäksi Itävalta suunnittelee pakollista koulutuskurssia rikoksiin ensi kertaa syyllistyneille nuorille, joiden vanhempia mätkäistään useamman tuhannen euron sakolla, jos nämä eivät tule paikalle. Kaikista hankalimmille nuorisorikollisille halutaan luoda vankilatyyppinen huostaanottojärjestelmä, jonka laillistamista oikeusministeriö suunnittelee.
Lähde: Remix News