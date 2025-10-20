Eurooppa Maahanmuutto Rikos Uutiset

Nousu nuorisorikollisuuden määrässä Itävallassa – syyrialaisten epäiltyjen määrä kasvanut 3900% kymmenessä vuodessa

20.10.2025 13:55
Lisää kommentti
Toimitus
21 Katselukertoja
Kuvituskuva: Youtube (ei liity uutiseen).

Syyrialaiset ovat yksi räikeästi yliedustettu kansanryhmä Euroopan rikostilastoissa.

Nuorisorikollisuus syyrialaisten keskuudessa kasvaa hätkähdyttävää tahtia Itävallassa sisäministeriön julkaiseman raportin mukaan.

Virkavalta kirjasi vuonna 2024 noin tuhat tapausta syyrialaisista epäillyistä 10-14 ikävuoden välillä, mikä on valtava nousu vuodesta 2015, jolloin tapauksia oli vain 25.

Kokonaisuudessaan mainitun ikäryhmän rikollisuus on yli kaksinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa noin 5160 tapauksesta vuonna 2015 yli 12 000 vuonna 2024, mikä on uusi ennätys, jossa syyrialaiset ovat kuitenkin räikeästi yliedustettuja.

Ongelman ratkaisemiseksi Itävallan hallitus on paluumuuttojen aloittamisen sijaan puuhastellut ”integraatiobarometrin” luomisen kanssa asettaakseen maahanmuutolle vaatimuskiintiöitä, sekä suunnittelee Saksan mallin mukaisia ”aseista vapaita vyöhykkeitä,” joissa poliiseilla on laajemmat oikeudet suorittaa henkilöntarkastuksia. Saksan poliisiliitto on tosin sanonut toimenpiteen olevan tehoton.

Lisäksi Itävalta suunnittelee pakollista koulutuskurssia rikoksiin ensi kertaa syyllistyneille nuorille, joiden vanhempia mätkäistään useamman tuhannen euron sakolla, jos nämä eivät tule paikalle. Kaikista hankalimmille nuorisorikollisille halutaan luoda vankilatyyppinen huostaanottojärjestelmä, jonka laillistamista oikeusministeriö suunnittelee.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta:
Poliisi: ”En ole koskaan aiemmin kokenut näin suurta rikollisuutta” – syyrialainen 505-rikollisjengi terrorisoi Wieniä
Satoja rikoksia tehnyt syyrialainen viimeinkin pidätetty Saksassa tämän saavutettua rikosoikeudellisen vastuun iän
”Korkea verensokeri” sai syyrialaisteinin työntämään toisen nuoren junaraiteille
15-vuotiaat syyrialaispojat epäiltynä tsekkiläismiehen raiskaamisesta juna-asemalla Saksassa
Kotouttamisen menestystarinasta murhayritykseen: Syyrialainen pakolaisteini syytettynä oikeudessa luokkatoverin ampumisesta päähän
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset