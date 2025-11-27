Nuoret miehet puukottivat toisiaan samalla veitsellä

Helsingin Pihlajamäessä lokakuussa tapahtunut puukotustapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Kahta miestä epäillään toisiinsa kohdistuneista tapon yrityksistä.

Poliisi sai puukotustehtävän Helsingin Pihlajamäkeen 23. lokakuuta. Tapahtumapaikan läheisyydessä oli 17-vuotias nuori mies, jolla oli vertavuotava pistohaava kyljessä. Mies oli haluton selvittämään asiaa.

Poliisi sai selville, että nuori mies oli ollut toisen nuoren miehen luona Pihlajamäessä kyseisenä iltana. Tämä 18-vuotias mies tavattiin pian ja myös hänellä oli pistohaava kyljessä. Ensihoito kuljetti molemmat puukotetut sairaalaan.

Tutkinnassa kuultiin tarinoita tuntemattomista puukottajista kadulla ja itse itseään puukottamisesta. Esitutkinnan perusteella poliisi kuitenkin epäilee, että nuoret miehet puukottivat toisiaan tappelun tuoksinassa ja kaiken lisäksi vielä samalla veitsellä.