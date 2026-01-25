Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Nuori äiti ammuttiin Nizzassa – suojasi vauvaansa viimeiseen asti

25.1.2026 11:38
Nina Metsälä
Kuvituskuva: kuvakaappaus/Youtube

Skootterilla liikkunut hyökkääjä avasi tulen nuoren naisen autoon – äiti kuoli, mutta lapsi selvisi hengissä.

Nizzan illassa koettiin järkyttävä veriteko, kun 25-vuotias nuori äiti ammuttiin kuoliaaksi keskellä kaupunkia, uutisoi Le Parisien. Nainen istui autossaan vauvansa kanssa, kun skootterilla liikkunut hyökkääjä avasi tulen. Äiti kaatui luotisateessa, mutta hänen pieni lapsensa selvisi hengissä – kiitos äidin viimeisen, epätoivoisen suojelun.

Skootterihyökkäys keskellä kaupunkia

Hyökkääjä lähestyi skootterilla ja ampui useita laukauksia kohti autoa. Todistajien mukaan tilanne oli kaoottinen, ja paikalle saapui nopeasti poliisi sekä palokunta. Kaupunkilaiset joutuivat todistamaan, kuinka nuori äiti menetti henkensä lapsensa vierellä.

Kaupunginjohtajan raivo

Nizzan pormestari Christian Estrosi kuvasi tapahtunutta ”barbaariseksi teoksi” ja lupasi, että kaupunki ei anna periksi rikollisuuden edessä. Myös kansanedustaja Éric Ciotti ilmaisi raivonsa ja surunsa, vaati kovempia otteita ja muistutti, että Ranska ei voi hyväksyä tällaista väkivaltaa kaduilleen.

Epäilty pidätetty

Poliisi sai epäillyn nopeasti kiinni. Hänen taustansa ja motiivinsa ovat vielä hämärän peitossa, mutta viranomaiset vakuuttavat tutkivansa tapausta perusteellisesti. Kaupunki on järkyttynyt, ja tapaus nostaa jälleen esiin kysymyksen ranskalaisten turvallisuudesta omilla kaduillaan.

