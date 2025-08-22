Nuori nainen joukkoraiskattiin oman oksennuksensa päällä – kolme miestä syytteessä tapon yrityksestä

Perhe ja ystävät huusivat tukeaan kolmelle syytetylle.

Kolme miestä on syytteessä 19-vuotiaan naisen joukkoraiskauksesta Düsseldorfin hotellissa, ja syytteen mukaan miehet jättivät naisen omaan oksennukseensa teon jälkeen. Raiskaajat, yksi Turkin kansalainen ja kaksi Saksan kansalaista, ovat nyt oikeudessa.

Kolme miestä on kotoisin Siegenistä, ja heitä syytetään tapauksessa tapon yrityksestä.

Saksan kansalaisten mahdollista maahanmuuttotaustaa ei ole kerrottu. Saksan ja Turkin kaksoiskansalaisia on kuitenkin miljoonia, ja jos joku heistä pidätetään, heitä syytetään saksalaisina.

Syyttäjän mukaan nuori nainen oli täysin humalassa, marihuanan vaikutuksen alaisena ja kykenemätön antamaan suostumuksensa tekoon. Saksalaisen Rheinische Post -lehden mukaan hän ei osoittanut raiskauksen aikana juuri minkäänlaista fyysistä reaktiota vahvasti päihtyneen tilansa vuoksi.

Uskomatonta kyllä, miehet kuvasivat teot, ja videot ovat osa oikeudenkäyntiä. Tapaus ei ehkä koskaan olisi tullut ilmi, mutta poliisi tarkkaili epäiltyjä aktiivisesti, sillä he olivat tunnettuja huumekauppiaita. Tämän seurauksena poliisi näki videot.

Syytteet luettiin ensimmäisessä suuressa rikosoikeudellisessa salissa, ja kolmella syytetyllä raiskaajalla oli paikalla perheensä ja ystävänsä, jotka huusivat tukeaan heille.

”Pysy vahvana, veli”, eräs huudahti kohotetulla nyrkillä ja lisäsi, että ”oikeus voittaa”.

Päihtynyt nainen vietiin hotelliin raiskattavaksi

Tapaus sai alkunsa, kun yksi 29-vuotias epäillyistä tapasi naisen Düsseldorfin satamassa sijaitsevalla klubilla 6. elokuuta 2022 vastaisena yönä ja rohkaisi häntä polttamaan marihuanaa. Sieltä hän vei naisen hotelliin ja vuokrasi huoneen käteisellä.

Tyttö, joka todistaa myöhemmin, oli tuossa vaiheessa erittäin päihtynyt eikä pystynyt kieltäytymään.

Mies alkoi raiskata naista ja jatkoi, vaikka nainen oksensi. Sitten hän otti WhatsAppin kautta yhteyttä toiseen 28-vuotiaaseen syytettyyn ja käski tämän tulla hotelliin ”panemaan” naista.

Toinen syytetty löysi naisen makaamasta omassa oksennuksessaan ja tunkeutui häneen seksuaalisesti.

Sitten kolmas syytetty, 32-vuotias, saapui paikalle ja raiskasi naisen suullisesti ja vaginaalisesti samalla, kun hän kuvasi tekojaan.

Ensimmäinen syytetty kutsui syyttäjien mukaan ilmeisesti useita muita tuntemattomia miehiä, jotka tulivat huoneeseen. Miehet raiskasivat hänet kolmen tunnin aikana, mutta osa tekijöistä on edelleen tunnistamatta.

Vaikka nainen oksensi useita kertoja, hänet jätettiin ”lohduttomaan tilaan”.

Oikeudenkäyntiä on tarkoitus jatkaa vielä viisi päivää.

Lähde: Remix News

