Nuori ukrainalaisnainen löytyi metsästä surmattuna – suhde syyrialaispoikaan päättyi murhaan

Saksassa asunut ukrainalainen Maria oli matkalla tekemään rikosilmoitusta poikaystävästään, mutta löytyi seuraavana aamuna murhattuna metsästä.

19-vuotias Ukrainasta sotaa paennut Maria löydettiin keskiviikkoaamuna kuolleena Mannheimin pohjoispuolisesta metsästä. Poliisin mukaan pääepäilty on hänen 17‑vuotias syyrialainen poikaystävänsä Mohammed, joka otettiin kiinni saman päivän aikana. Tutkijoiden mukaan nuori nainen oli aikonut ilmoittaa poikaystävänsä poliisille väkivallasta – mutta ei koskaan ehtinyt paikalle.

Maria oli asunut Saksassa noin kolme vuotta perheensä kanssa. Hänen ruumiinsa löysi ohikulkija Käfertalerin metsästä varhain aamulla. Poliisin alustavan arvion mukaan hyökkäys tapahtui edellisenä iltana, kun Maria ja Mohammed tapasivat metsässä.

Syyttäjän mukaan hyökkäys oli äkillinen ja Maria ei ehtinyt puolustautua. Epäilyn mukaan Mohammed käytti paljaita käsiään ja mahdollisesti oksaa surmatyössä. Ruumis löytyi vasta useita tunteja myöhemmin.

Saksalaismedioiden mukaan Maria oli varannut ajan poliisille ilmoittaakseen suhteessa esiintyneestä väkivallasta. Hänen äitinsä kertoi Bildille, että suhteen ilmapiiri oli muuttunut viime viikkoina.

“Aluksi pidin hänestä paljon. Mutta noin kuukausi sitten kaikki muuttui,” äiti sanoi.

Myös perheen tuttava kertoi nähneensä aiempia väkivallan merkkejä.

“Muistan kerran, kun Maria oli saanut selkäänsä. Tarjouduin auttamaan, mutta hän ei halunnut,” tuttava kertoi.

Murhayönä Maria oli ehdottanut tapaamista kotonaan, mutta Mohammed vaati, että he menisivät metsään. Tapaamisen jälkeen epäilty soitti useille ihmisille ja sanoi aiheuttaneensa “suuren ongelman”.

Poliisi tutkii tapausta murhana, ja epäilty on vangittu.

