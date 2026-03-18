Nuori ukrainalaisnainen löytyi metsästä surmattuna – suhde syyrialaispoikaan päättyi murhaan

18.3.2026 07:04
Kommentti
Nina Metsälä
Kuva: kuvakaappaus X.

Saksassa asunut ukrainalainen Maria oli matkalla tekemään rikosilmoitusta poikaystävästään, mutta löytyi seuraavana aamuna murhattuna metsästä.

19-vuotias Ukrainasta sotaa paennut Maria löydettiin keskiviikkoaamuna kuolleena Mannheimin pohjoispuolisesta metsästä. Poliisin mukaan pääepäilty on hänen 17‑vuotias syyrialainen poikaystävänsä Mohammed, joka otettiin kiinni saman päivän aikana. Tutkijoiden mukaan nuori nainen oli aikonut ilmoittaa poikaystävänsä poliisille väkivallasta – mutta ei koskaan ehtinyt paikalle.

Maria oli asunut Saksassa noin kolme vuotta perheensä kanssa. Hänen ruumiinsa löysi ohikulkija Käfertalerin metsästä varhain aamulla. Poliisin alustavan arvion mukaan hyökkäys tapahtui edellisenä iltana, kun Maria ja Mohammed tapasivat metsässä.

Syyttäjän mukaan hyökkäys oli äkillinen ja Maria ei ehtinyt puolustautua. Epäilyn mukaan Mohammed käytti paljaita käsiään ja mahdollisesti oksaa surmatyössä. Ruumis löytyi vasta useita tunteja myöhemmin.

Saksalaismedioiden mukaan Maria oli varannut ajan poliisille ilmoittaakseen suhteessa esiintyneestä väkivallasta. Hänen äitinsä kertoi Bildille, että suhteen ilmapiiri oli muuttunut viime viikkoina.

“Aluksi pidin hänestä paljon. Mutta noin kuukausi sitten kaikki muuttui,” äiti sanoi.

Myös perheen tuttava kertoi nähneensä aiempia väkivallan merkkejä.

“Muistan kerran, kun Maria oli saanut selkäänsä. Tarjouduin auttamaan, mutta hän ei halunnut,” tuttava kertoi.

Murhayönä Maria oli ehdottanut tapaamista kotonaan, mutta Mohammed vaati, että he menisivät metsään. Tapaamisen jälkeen epäilty soitti useille ihmisille ja sanoi aiheuttaneensa “suuren ongelman”.

Poliisi tutkii tapausta murhana, ja epäilty on vangittu.

Lue lisää aiheesta:
”Paskaiset saksalaiset” – 4 alaikäistä syyrialaista hakkasi, ryösti ja seksuaalisesti ahdisteli saksalaisia ikätovereitaan
Turvamiehet estivät verilöylyn saksalaisessa yökerhossa: syyrialaismies aseistautui Kalashnikovilla
Satoja rikoksia tehnyt syyrialainen viimeinkin pidätetty Saksassa tämän saavutettua rikosoikeudellisen vastuun iän
15-vuotiaat syyrialaispojat epäiltynä tsekkiläismiehen raiskaamisesta juna-asemalla Saksassa
Saksa: Viisi syyrialaista pidätetty teinitytön joukkoraiskauksesta
Syyrialainen kotihoidon työntekijä kommentoi 80‑vuotiaan uhrin sukuelimiä: ”Ei näytä kovin käytetyltä”
1 Kommentti
Kauko Aalto

Jälleen muslimiloinen, ei siis ihminen.

