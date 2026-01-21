Nuoria huijattu ja painostettu Snapchatissa ja Tinderissä – rikoshyöty useita kymmeniä tuhansia euroja

Hämeen poliisi tutkii pääasiassa vuoden 2025 puolella tapahtunutta noin 40 jutun petossarjaa, jossa nuoriin asianomistajiin on oltu yhteydessä Snapchatin ja Tinderin kautta.

Rikoksesta epäilty 20-vuotias mies on ottanut nuoriin, noin 16–20-vuotiaisiin asianomistajiin yhteyttä Snapchat- ja Tinder-sovelluksien kautta ja luonut heihin jonkinlaisen suhteen.

Useissa tutkittavana olevissa tapauksissa mies on jonkin aikaa kestäneen viestittelyn jälkeen pyytänyt asianomistajilta rahaa lainaksi siihen asti, että saa siirrettyä toiselta pankkitililtään rahaa käyttötililleen. Mies on luvannut maksaa lainasumman takaisin ja näin saanut usean asianomistajan siirtämään rahaa hänelle. Lupauksista huolimatta mies ei kuitenkaan ole maksanut lainaa takaisin.

– Joissain tapauksissa rikoksista epäilty on painostanut asianomistajia siirtämään hänelle lisää rahaa tai asianomistaja ei saisi miehelle aiemmin siirtämiäkään varoja takaisin, kertoo rikoskomisario Juha Pirkkalainen.

Rikosvahinko tutkittavassa noin 40 jutun petossarjassa on yhteensä noin 60.000 euroa.

Tapahtumat painottuvat vuoden 2025 puolelle. Rikoksista epäilty lahtelainen mies oli tutkintavankina loppuvuodesta 2025, josta hänet vapautettiin ja määrättiin matkustuskieltoon. Vapauduttuaan mies kuitenkin jatkoi samoja tekoja ja hänet on vangittu uudestaan.

– Rahaa ei tule lainata, lähettää eikä siirtää tuntemattomille ihmisille. Painostaminen tai kiristäminen rahan siirtämiseksi toiselle on rikos, josta tulee ilmoittaa poliisille, Pirkkalainen muistuttaa.