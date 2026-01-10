Nuorten aikuisten ahdinko syvenee Puolassa – tekoäly ja globalismi iskevät Z-sukupolveen

Puolassa työmarkkinat käyvät läpi rakennemurrosta, jonka maksajiksi jutuvat Z-sukupolven nuoret.

Krakovan työmarkkinat ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa nuoret aikuiset – erityisesti korkeasti koulutetut mutta vailla työkokemusta – jäävät yhä useammin työttömiksi. Vuoden 2025 kolmannen neljänneksen lopussa kaupungissa oli rekisteröitynä 2 290 alle 30-vuotiasta työtöntä. Tämä on lähes 38 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, käy ilmi Krakovan kaupungin työvoimatoimiston tuoreesta raportista.

Palvelukeskukset katoavat, tekoäly korvaa aloitustyöt

Työmarkkina-asiantuntija Krzysztof Inglot kuvaa kehitystä monen tekijän summaksi. ”Krakova on jo vuosia menettänyt jaetun palvelun keskuksia, jotka ennen toimivat nuorten ammattilaisten ponnahduslautana työelämään”, hän toteaa. Samalla tekoälyyn perustuvat työkalut ja automaatio ovat vähentäneet aloitustason työpaikkoja.

”Kyse ei ole siitä, että Krakova olisi muuttunut nuorille vihamieliseksi, vaan siitä, että sisäänpääsy työelämään on vaikeutunut merkittävästi. Työnantajat odottavat nyt osaamista ja kokemusta, joita koulutusjärjestelmä ei yksin pysty tarjoamaan”, Inglot jatkaa.

Koulutus ei enää riitä – kokemus ratkaisee

Raportin mukaan yhä useampi nuori työtön on korkeakoulutettu, mutta vailla dokumentoitua työkokemusta. Tämä viittaa siihen, että siirtymä opinnoista työelämään on katkennut. Vaikka nuorten osuus kaikista työttömistä on 17,8 prosenttia, heidän tilanteensa on heikentynyt tasaisesti viime vuosina.

Krakovassa asuu yli 230 000 alle 30-vuotiasta, mikä vastaa lähes kolmannesta kaupungin väestöstä. Työttömyyden kasvu tässä ikäryhmässä on tilastollisesti merkittävä ja heijastaa laajempaa rakennemuutosta.

Z-sukupolvi arvostaa vakautta – yrittäjyys houkuttelee

Raportti tuo esiin myös Z-sukupolven arvomaailman: he hakevat työelämässä arvostusta, tasapainoa ja kannustavaa johtamista. Nopean urakiidon sijaan he valitsevat yhä useammin vakauden. Tämä näkyy myös yrittäjyydessä – vuosina 2021–2025 yli kolmannes kaupungin myöntämistä yritystukiavustuksista meni alle 30-vuotiaille. Näistä yrityksistä yli 75 prosenttia on yhä toiminnassa.

Työpaikkoja vähemmän, irtisanomisia enemmän

Syyskuussa 2025 Krakovassa oli yhteensä 12 878 työtöntä, mikä on lähes 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 2,5 prosenttiin. Samaan aikaan kaupungin työvoimatoimisto vastaanotti vain 1 109 työpaikkailmoitusta – alle puolet edellisvuoden määrästä.

Lisäksi 29 työnantajaa ilmoitti joukkovähennyksistä, joiden seurauksena 3 903 henkilöä menetti työnsä. Tämä on 80 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten irtisanomisia tuli IT-alalta sekä tieteellisistä ja teknisistä palveluista.

Rakennemuutoksen keskellä – vakaus vai näennäisrauha?

Vaikka raportin mukaan Krakovan työmarkkinat ovat ”kohtalaisen vakaat”, näkyvissä on selviä merkkejä rakennemuutoksesta. Työllisyys ja keskipalkat ovat yhä korkealla, mutta kasvavat irtisanomiset ja vähenevät työpaikat kertovat toista tarinaa.

Raportin laatijat painottavat, että työttömyyden kasvu johtuu osin lainsäädännön ja rekisteröintikäytäntöjen muutoksista, ei pelkästään talouden heikkenemisestä. Silti kehityssuunta herättää huolta – erityisesti nuorten tulevaisuuden näkymien kannalta.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: