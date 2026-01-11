Nuorten katuväkivalta: Lumipallosota päättyi vanhuksen kuolemaan

60-vuotias mies menetti henkensä, kun hän yritti puuttua nuorten häiriköintiin hollantilaiskaupungissa. Kaksi teiniä on pidätetty epäiltynä kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä.

Rauhallinen maanantai-ilta sai traagisen käänteen, kun 60-vuotias mies kuoli väkivaltaisen hyökkäyksen seurauksena Schiedamin kaupungissa lähellä Rotterdamia. Mies oli yrittänyt puuttua nuorisojoukon häiriköintiin, kun tilanne eskaloitui kohtalokkaasti.

Yksi sana oli liikaa

Tapahtumat saivat alkunsa Schiedam Nieuwlandin metroaseman läheisyydessä, missä joukko nuoria heitteli ohikulkijoiden autoja lumipalloilla. Uhriksi joutunut mies lähestyi nuoria ja pyysi heitä lopettamaan vaarallisen leikin. Sanaharkka muuttui nopeasti fyysiseksi yhteenotoksi, jonka seurauksena mies kaatui maahan ja sai vakavia vammoja. Hän menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin.

Poliisi: kaksi teiniä pidätetty

Poliisi pidätti tapauksen johdosta kaksi schiedamilaista poikaa, 16- ja 17-vuotiaat, jotka tunnistettiin valvontakamerakuvista. Nuorempi epäillyistä ilmoittautui itse poliisille seuraavana päivänä, mutta viranomaiset eivät kommentoineet syytä. Vanhempi epäilty otettiin kiinni myöhemmin tämän kotona.

Aluksi poliisi oli pidättänyt kaksi muuta nuorta silminnäkijähavaintojen perusteella, mutta myöhemmin kävi ilmi, etteivät he olleet osallisia tekoon. Valvontakamerat paljastivat todelliset tekijät.

Ensiapu ei riittänyt – ohikulkija yritti pelastaa

Hätäkeskus sai ilmoituksen elvytysyrityksestä pian pahoinpitelyn jälkeen. Ensimmäisenä paikalle saapunut ohikulkija oli koulutettu ensiaputaitoinen ja haki asunnostaan sydäniskurin. Kaikista yrityksistä huolimatta uhrin henkeä ei saatu pelastettua.

Tapahtumapaikalle on ilmestynyt kukkia, kynttilöitä ja koskettavia viestejä.

Pormestari: ”Tämä väkivalta ei jää huomiotta”

Schiedamin pormestari Harald Bergmann otti kantaa tapaukseen torstaina. ”Kuten kaikki Schiedamissa, olen vihainen ja surullinen tästä järjettömästä väkivallasta. Ajatukseni ovat uhrin omaisten luona – heidän vuotensa on alkanut traagisesti.”

Lain suoja alaikäisille rikollisilke – uhrin nimi tiedossa, tekijöiden ei

Alankomaiden lainsäädäntö estää alaikäisten rikoksesta epäiltyjen henkilöllisyyden ja tuntomerkkien julkistamisen. Uhrin nimeä ei ole virallisesti julkaistu, mutta paikalliset muistoviestit viittaavat häneen nimellä Berry.

