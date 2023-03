Nuorten vaaleissa äänestettiin kansanedustajiksi useita pienpuolueiden ehdokkaita

Alle 18-vuotiaille järjestetyissä Nuorten vaaleissa äänesti 90 435 nuorta. Nuorten vaaleissa valittujen kansanedustajien keski-ikä on 42,9 vuotta ja eduskuntaan valittaisiin 26 alle 30-vuotiasta ehdokasta. Yksi heistä on Sinimustan Liikkeen 25-vuotias Valtteri Annala.

Helsinkiläinen Annala on ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä. Annalan huolenaiheisiin on pitkään kuulunut kaikista painavimmin Suomen kantaväestön eli aitojen suomalaisien vaihtuminen muukalaisiin. ”Tällä tiellä ollessamme on meidän muinaisen kansan olemassaolo itsessään uhattuna. On tullut aika todeta tämä tosiasia ja vaatia oikeutta meidänkin etnisyyden yhtäläiseen asemaan säilyä ja olla tässä maailmassa. Nykyiset toimenpiteet maahanmuutosta pakotettuun integraatioon ja sulauttamiseen ovat rotumme lopuksi ennen pitkää. Siksi Sinimusta Liike, varmistaaksemme kansamme jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.” Annala kertoo puolueen ehdokasesittelyssä.

Sinimusta Liike jätti kokonaiskannatuksessa taakseen useimmat pienpuolueet ja Keski-Suomessa myös kolme nykyistä eduskuntapuoluetta.

Nuorten vaalien valtakunnallinen ääniharava tuli vaaliliitosta, jonka ovat muodostaneet Suomen Kansa Ensin, Kristallipuolue ja Vapauden Liitto. Pasi Viheraho (SKE) on oman kuvauksensa mukaan ”jonkinlainen toisinajattelija, tubettaja ja pohtija. Elektroniikan harrastaja, radioamatööri, kierrättäjä

ja henkinen persoona.” Viheraho sai Nuorten vaaleissa Hämeen vaalipiirissä 1573 ääntä, joka on yli puolet enemmän kuin toiseksi eniten ääniä saanut Ville Merinen (SDP) Pirkkalasta. Kolmanneksi tuli Kokoomuksen Kai Mykkänen.

Nuorten vaalien tulos noudatteli suurelta osin viimeisimpiä valtakunnallisia gallupeja. Suurin puolue nuorten eduskunnassa on Perussuomalaiset, toiseksi suurin Kokoomus ja kolmantena Sosiaalidemokraatit. Vapauden Liitto sai neljä kansanedustajaa, Suomen Kansa Ensin kolme, Feministinen puolue kaksi ja Sinimusta Liike, Valta Kuuluu Kansalle ja Piraattipuolue kukin yhden kansanedustajan.

Nuorten vaalien tarkoitus on tarjota kokemus äänestämisestä ja siten luoda pohjaa varsinaisissa vaaleissa äänestämiselle ja muulle päätöksentekoon osallistumiselle.

Suomen nuorialan kattojärjestö Allianssi on koordinoinut Nuorten vaaleja vuodesta 1995 asti. Äänestyspaikkoja on peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja nuorisotoiminnassa. Nyt annettujen äänien osuus vastaa noin neljäsosaa 12-17 -vuotiaiden nuorten määrästä Suomessa.

Nuorten vaalit