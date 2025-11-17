Nurmijärveltä löytyneen vainajan tapausta tutkitaan tappona

Kotimaa Rikos Uutiset

17.11.2025 16:15
Terhi Kiemunki
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Nurmijärveltä Haavistontien läheisyydestä maastosta löytyi lauantaina 15.11. iltapäivällä vainaja. Havainnon asiasta teki sivullinen henkilö, joka ilmoitti hätäkeskukseen. Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja Haavistontien läheisyydestä.

– Olemme käynnistäneet esitutkintatoimet asian selvittämiseksi ja tällä hetkellä tutkimme tapausta rikosnimikkeellä tappo. Tekotapaan liittyviä yksityiskohtia emme tutkinnallisista syitä voi tässä vaiheessa kertoa, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Rentola.

Uhri on noin kolmekymmentävuotias nainen.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Haavistontien läheisyydessä viimeisen viikon aikana liikkuneista tuntemattomista henkilöistä ja ajoneuvoista. Kaikki havainnot ovat meille arvokkaita. – Tiedot pyydämme ilmoittamaa poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 436442, WhatsAppilla numeroon 050 3999026 tai sähköpostitse  vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi Rentola kehottaa.

