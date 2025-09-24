Nuuskavarkaat tekivät hamekeikan – 111 purkkia katosi helmoihin sekunneissa

Valvontakamera tallensi rikoksen: 111 nuuskapurkkia katosi kioskilta helmojen kätköihin, kun myyjää harhautettiin. Poliisi ei kuitenkaan ole saanut tekijöitä kiinni. Vakuutus ei korvaa varkautta. Kioskin omistaja vetoaa nyt kaupunkilaisiin.

Ruotsissa kolme röyhkeää varasta – mies ja kaksi naista – iskivät Västeråsissa Tunby-kioskiin lauantaina 13. syyskuuta. Yksi naisista harhautti myyjää, kun taas toinen nainen piilotti peräti 111 nuuskapurkkia leveän hameensa alle miehen avustuksella.

Kioskin omistaja turkkilaistaustainen Gökhan Reyhandali vetoaa nyt kaupunkilaisiin saadakseen tekijät kiinni.

”Pyöritämme liiketoimintaa sydämmelllämme, noudatamme sääntöjä ja maksamme veromme kuten kuuluu”, hän kirjoittaa Instagramissa. ”Siksi tällainen tuntuu erityisen raskaalta. Kyse ei ole vain rahallisesta menetyksestä, vaan myös avuttomuuden tunteesta. Kun tekee kaiken oikein mutta jää ilman tukea, se kirpaisee.”

Tekijät tallentuivat valvontakameraan, ja Reyhandali toivoo, että joku tunnistaa heidät.

Torstaina hän esiintyy TV3:n rikosohjelmassa ”Efterlyst”, ja tiistaina tuotantoryhmä saapuu Västeråsiin. ”Odotan vielä poliisin vastausta. Huomenna olemme televisiossa”, hän kertoi Samnyttille.

Hän muistuttaa myös, että vakuutus ei kata tällaisia varkauksia.

