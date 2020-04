Nyköpingissä uimahallissa omat ajat miehille ja naisille

Hjortenbergsbadetin uimahalli Nyköpingissä on tarkoitettu kaikille – mutta ei suinkaan samaan aikaan.

Uimahalli on ottanut käyttöön sukupuolesta riippuvat virkistysajat, jotta miehet ja naiset voitaisiin pitää erossa toisistaan. Tiistaisin uimahalli on kello 18 ja 21 välillä auki vain miehille. Vastaava ainoastaan naisille tarkoitettu vuoro on torstaisin samaan kellonaikaan.

Hjortenbergsbadetin uimahalli sijaitsee Brandkärrin lähiössä, jolla on radikalisoituneen alueen maine. Nyköpingin kunta omistaa uimahallin, mutta on vuokrannut hallin Medley AB:lle, ruotsalaiselle kylpylä- ja hyvinvointiyritykselle.

Kuntapoliitikot eivät ole olleet tietoisia sukupuolispesifisistä uintiajoista.

– En tiennyt tästä mitään … Mielestäni uimahallin virkistysalueineen tulisi olla avoinna kaikille normaalien aukioloaikojen puitteissa, sanoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Carl-Åke Andersson (S).

Medley AB operoi kaikkiaan 30 uimahallia 21 kunnassa Ruotsissa, mutta kaikissa niissä ei ole sukupuolesta riippuvia uintiaikoja. Syrjintäasiamies (DO) on aiemmin linjannut, että sukupuolesta riippuvat uintiajat ovat syrjiviä.

Btandkärrin asukkaista yli 60 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

